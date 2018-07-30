Ольга Орлова рассказала, как она с сыном пряталась от тайфуна в Японии 

Звезде пришлось убежать от стихии в метро.
Эск-солистка «Блестящих», актриса и телеведущая Ольга Орлова уехала на днях с сыном в Японию. Звезда уже пару дней делится фотографиями из этой страны, но, как оказалось, было выбрано не самое удачное время для знакомства с ее достопримечательностями. На центральные и западные регионы Японии в ночь на воскресенье обрушился тайфун «Джондари». Журналисты сообщают, что из-за стихии пострадали более 20 человек, тысячи остались без света, были повреждены дома, срочно изменялось расписание движения поездов и авиарейсов, многие из которых были отменены. Стихия дошла и до Токио, где в тот день находились Ольга Орлова с сыном. К счастью, они не пострадали, но им пришлось изменить свои планы.
Благодаря сегодняшнему тайфуну, мы побывали в Токийском метро. Честно, да простят меня японцы, с нашим не сравнить. 🙈 Или во мне говорит патриот, 😉
— написала Ольга Орлова в Instagram, поделившись фотографией из токийской подземки.
Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)
28 Июл 2018 в 3:16 PDT А в разделе Instagram Stories телеведущая показала, как ездила в метро и там тоже объявила: «Вы спросите, что я делаю в метро. Нас сюда загнал тайфун». Однако, судя по голосу звезды, стихия вряд ли напугала ее. Скорее она немного расстроилась, что пришлось изменить свои первоначальные планы.
Кстати, в путешествие Ольга отправилась ради сына.
Что вы делаете, когда чувствуете, что вашей голове нужна перезагрузка? Я взяла отпуск, и выполнила обещание своему сыну слетать в Японию,
— рассказывала звезда в Instagram.
Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)
26 Июл 2018 в 6:38 PDT Напомним, сын Артем родился у Ольги Орловой 4 мая 2001 года. Его отцом стал бывший муж звезды бизнесмен Александр Карманов. К сожалению, в 2004 году пара рассталась.