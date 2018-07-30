Ольга Орлова рассказала, как она с сыном пряталась от тайфуна в Японии

Звезде пришлось убежать от стихии в метро.

Эск-солистка «Блестящих», актриса и телеведущая Ольга Орлова уехала на днях с сыном в Японию . Звезда уже пару дней делится фотографиями из этой страны, но, как оказалось, было выбрано не самое удачное время для знакомства с ее достопримечательностями. На центральные и западные регионы Японии в ночь на воскресенье обрушился тайфун «Джондари». Журналисты сообщают, что из-за стихии пострадали более 20 человек, тысячи остались без света, были повреждены дома, срочно изменялось расписание движения поездов и авиарейсов, многие из которых были отменены. Стихия дошла и до Токио, где в тот день находились Ольга Орлова с сыном. К счастью, они не пострадали, но им пришлось изменить свои планы.

Благодаря сегодняшнему тайфуну, мы побывали в Токийском метро. Честно, да простят меня японцы, с нашим не сравнить. 🙈 Или во мне говорит патриот, 😉

— написала Ольга Орлова в Instagram, поделившись фотографией из токийской подземки.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)

28 Июл 2018 в 3:16 PDT А в разделе Instagram Stories телеведущая показала, как ездила в метро и там тоже объявила: «Вы спросите, что я делаю в метро. Нас сюда загнал тайфун». Однако, судя по голосу звезды, стихия вряд ли напугала ее. Скорее она немного расстроилась, что пришлось изменить свои первоначальные планы.

Кстати, в путешествие Ольга отправилась ради сына.

Что вы делаете, когда чувствуете, что вашей голове нужна перезагрузка? Я взяла отпуск, и выполнила обещание своему сыну слетать в Японию,

— рассказывала звезда в Instagram.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)