Ещё
Ольга Орлова чуть не пострадала во время тайфуна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ольга Орлова чуть не пострадала во время тайфуна 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Если большинство российских звезд в эти летние деньки отправились в Европу на моря-океаны, то Ольга Орлова выбрала необычный маршрут для отпуска. Вместе с сыном она улетела в далекую Японию. И там чуть не стала жертвой стихии. Как раз во время пребывания певицы в Стране Восходящего Солнца начался тайфун «Джондари». Чтобы переждать непогоду, Ольга вместе с сыном спрятались в метро. И были поражены, насколько японская подземка отличается от московской — как будто они попали в город будущего. Так что певица совсем не расстраивается, что именно во время ее визита природа вдруг начала бунтовать. Ведь иначе она не увидела бы это чудо!
WomanHit.ru: последние новости
Наталья Орейро приехала на фестиваль в Витебске Овечкин и Шубская подыскивают няню для первенца Что такое пептиды и зачем они нужны
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итоги пенсионных митингов: будет ли эффект?84
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала39
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле16
ОБСЕ хочет в Крым5
Депутат Рады ужаснулся, открыв украинский учебник2
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение