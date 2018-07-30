Ольга Орлова чуть не пострадала во время тайфуна 

Если большинство российских звезд в эти летние деньки отправились в Европу на моря-океаны, то Ольга Орлова выбрала необычный маршрут для отпуска. Вместе с сыном она улетела в далекую Японию. И там чуть не стала жертвой стихии. Как раз во время пребывания певицы в Стране Восходящего Солнца начался тайфун «Джондари». Чтобы переждать непогоду, Ольга вместе с сыном спрятались в метро. И были поражены, насколько японская подземка отличается от московской — как будто они попали в город будущего. Так что певица совсем не расстраивается, что именно во время ее визита природа вдруг начала бунтовать. Ведь иначе она не увидела бы это чудо!