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Росгвардия отметила день памяти князя Владимира
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Росгвардия отметила день памяти князя Владимира 

Мир24 1 час назад
Праздник и у сотрудников Росгвардии. Сегодня военнослужащие отметили день памяти князя Владимира, сообщает «МИР 24».
Святой является небесным покровителем ведомства. Сотрудники Росгвардии посетили торжественную литургию, которую провел митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Верующие смогли прикоснуться к главной иконе национальной гвардии «Святой равноапостольной князь Владимир». Она постоянно находиться в центральном музее войск. Раз в год, в день памяти покровителя ведомства, ее перевозят в один из храмов. Во время литургии к военнослужащим обратился митрополит Ювеналий.
«Я с умилением вижу здесь молодых войнов, которые исполняют свой священный долг перед Родиной нашей, перед народом нашим. Я хотел бы вас, дорогие сыны отечества, особо поприветствовать», — сказал священнослужитель.
Богослужение впервые прошло в храме святого равноапостольного князя Владимира. Здание ещё не достроили, но это не помешало верующим. Храм находится в Балашихе на территории городка, где проживают сотрудники Росгвардии. Он сможет вместиться в себя более 500 прихожан.
«Храм на самом деле является народным, является таким очень близким для нас для всех, потому что здесь нет ни одной бюджетной копейки. Храм строится на те средства, которые люди от души внесли в его проектирование, строительство. В том числе на роспись храма будут выделены деньги», — объяснил первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов.
Завершить строительство храма планируют уже в следующем году. Ежедневные службы пока будут проходить в небольшом строительном вагончике.
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