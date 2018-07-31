Ещё
Объявлен Всероссийский Конкурс «Доброволец России»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названы имена убитых россиян в Африке
Названы имена убитых россиян в Африке

Объявлен Всероссийский Конкурс «Доброволец России» 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Это одно из ключевых событий в сфере развития волонтерства в нашей стране. К участию приглашаются волонтеры и добровольцы.
Задача мероприятия — выявление, распространение и поддержка лучших добровольческих (волонтерских) практик, инновационных форм организации добровольческой (волонтерской) деятельности, а также, популяризация идей взаимопомощи и ответственности в обществе.
Конкурс проходит 8 год подряд и является ключевым событием Года добровольца (волонтера). В этом году проект запущен в новом формате — 12 обновленных номинаций, создана программа акселерации — трехмесячное развитие и обучение инициаторов самых успешных проектов. Кроме того победителей и участников конкурса ждет масса позитивных эмоций, ценных призов и грантов.
Поучавствовать в конкурсе приглашаются волонтеры, лидеры, руководители и представители добровольческих (волонтерских) некоммерческих организаций и объединений, сотрудники государственных учреждений, коммерческих компаний и других инициативных групп в возрасте от 8 лет.
Ознакомиться с положением конкурса и подать заявку можно до 15 августа на сайте организатора проекта: добровольцыроссии.рф
АиФ Адыгея: последние новости
В Майкопе продолжается ремонт дворовых территорий многоквартирных домов В Майкопе работает административная комиссия В Кавказском заповеднике проведён очередной учёт зубров
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Африке убили россиян105
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России231
Лепс ударил Аллу Михееву34
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки23
Захарова оценила новый «удар» по Крыму162
Видео
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение