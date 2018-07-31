Объявлен Всероссийский Конкурс «Доброволец России»

Это одно из ключевых событий в сфере развития волонтерства в нашей стране. К участию приглашаются волонтеры и добровольцы.

Задача мероприятия — выявление, распространение и поддержка лучших добровольческих (волонтерских) практик, инновационных форм организации добровольческой (волонтерской) деятельности, а также, популяризация идей взаимопомощи и ответственности в обществе.

Конкурс проходит 8 год подряд и является ключевым событием Года добровольца (волонтера). В этом году проект запущен в новом формате — 12 обновленных номинаций, создана программа акселерации — трехмесячное развитие и обучение инициаторов самых успешных проектов. Кроме того победителей и участников конкурса ждет масса позитивных эмоций, ценных призов и грантов.

Поучавствовать в конкурсе приглашаются волонтеры, лидеры, руководители и представители добровольческих (волонтерских) некоммерческих организаций и объединений, сотрудники государственных учреждений, коммерческих компаний и других инициативных групп в возрасте от 8 лет.

Ознакомиться с положением конкурса и подать заявку можно до 15 августа на сайте организатора проекта: добровольцыроссии.рф