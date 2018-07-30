Ещё
Финал Всероссийского конкурса «Доброволец России» состоится 5 декабря
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Финал Всероссийского конкурса «Доброволец России» состоится 5 декабря 

РИАМО 48 минут назад
Фото: РИАМО
Финал конкурса «Доброволец России» пройдет 5 декабря 2018 года в рамках Всероссийского форума добровольцев, подать заявку можно до 15 августа, сообщается на сайте конкурса.
Всероссийский конкурс «Доброволец России — 2018» проводится на протяжении 8 лет и является главным проектом Года добровольца (волонтера). В этом году конкурс запущен в новом формате — 12 обновленных номинаций. Также создана программа Акселерации — трехмесячная программа развития и обучения инициаторов самых успешных проектов.
«Участие в конкурсе могут принять все — как юридические лица, так и физические, более того — возраст участников конкурса начинается с 8 лет и не ограничен верхней возрастной шкалой. 5 декабря 2018 года состоится очный финальный этап конкурса и премия «Доброволец России — 2018» в рамках Всероссийского форума добровольцев. В рамках торжественной церемонии будут определены победители», — говорится в сообщении.
Конкурс проводится в период с 19 марта по 5 декабря 2018 года и включает в себя три этапа: этап I региональный (19 марта — 1 октября 2018 года); этап II заочный (10 октября — 10 ноября 2018 года); этап III финальный (финал конкурса пройдет 5 декабря).
Ознакомиться с положением о проведении конкурса, зарегистрироваться и подать заявку можно в единой информационной системе «Добровольцы России».
Всероссийский конкурс «Доброволец России» — одно из ключевых событий в сфере развития волонтерства в России, направленное на выявление, распространение и поддержку лучших добровольческих практик, инновационных форм организации добровольческой (волонтерской) деятельности.
РИАМО: последние новости
Плотину на озере Сенеж в Солнечногорске отремонтируют в текущем году Более 4 км наружного освещения планируют отремонтировать в Орехово‑Зуеве до конца сентября СМИ сообщили о госпитализации Ильи Резника в Москве
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости30
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве210
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле303
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста348
Украина проиграла России в ВТО51
Видео
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
01:41
Украина проиграла России в ВТО
Экономика
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
02:59
«Кинофакты»: «Д’Артаньян и три мушкетера»
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
02:29
Опубликован финальный доклад о MH370
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение