Финал Всероссийского конкурса «Доброволец России» состоится 5 декабря

Финал конкурса «Доброволец России» пройдет 5 декабря 2018 года в рамках Всероссийского форума добровольцев, подать заявку можно до 15 августа, сообщается на сайте конкурса.

Всероссийский конкурс «Доброволец России — 2018» проводится на протяжении 8 лет и является главным проектом Года добровольца (волонтера). В этом году конкурс запущен в новом формате — 12 обновленных номинаций. Также создана программа Акселерации — трехмесячная программа развития и обучения инициаторов самых успешных проектов.

«Участие в конкурсе могут принять все — как юридические лица, так и физические, более того — возраст участников конкурса начинается с 8 лет и не ограничен верхней возрастной шкалой. 5 декабря 2018 года состоится очный финальный этап конкурса и премия «Доброволец России — 2018» в рамках Всероссийского форума добровольцев. В рамках торжественной церемонии будут определены победители», — говорится в сообщении.

Конкурс проводится в период с 19 марта по 5 декабря 2018 года и включает в себя три этапа: этап I региональный (19 марта — 1 октября 2018 года); этап II заочный (10 октября — 10 ноября 2018 года); этап III финальный (финал конкурса пройдет 5 декабря).

Ознакомиться с положением о проведении конкурса, зарегистрироваться и подать заявку можно в единой информационной системе «Добровольцы России».

Всероссийский конкурс «Доброволец России» — одно из ключевых событий в сфере развития волонтерства в России, направленное на выявление, распространение и поддержку лучших добровольческих практик, инновационных форм организации добровольческой (волонтерской) деятельности.