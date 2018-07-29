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1 000 000 на проект: в Башкирии запустили Всероссийский конкурс «Доброволец России»
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1 000 000 на проект: в Башкирии запустили Всероссийский конкурс «Доброволец России» 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Всех жителей нашей республики приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» и получить возможность выиграть 1 000 000 рублей на реализацию своего проекта. В рамках конкурса будут поддержаны наиболее полезные, эффективные проекты, а также команды со всех регионов страны.
У каждого есть возможность получить миллион
— В этом году конкурс запущен в обновленном формате — добавлены дополнительные номинации, создана трехмесячная программа развития и обучения инициаторов самых успешных проектов, — рассказали в городской администрации. Принять участие смогут, граничений по возрасту нет, главное — идеи и желание делать мир лучше. Подать заявку просто. Для этого: 1. Зарегистрируйтесь на сайте добровольцыроссии.рф 2. Перейдите в раздел «Конкурс» 3. Нажмите «Подать заявку» 4. Заполните информацию о своем проекте 5. Разместите его на конкурс Проекты принимаются до 15 августа. По всем вопросам можно обратиться по ссылке: konkurs@добровольцыроссии.рф.
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