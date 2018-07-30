Самая большая кувшинка в мире распустится 30 июля в «Аптекарском огороде»

В тропиках «Аптекарского огорода» 30 июля расцветет гигантская кувшинка, листья которой способны выдержать вес ребенка, передает РИАМО

"30 июля, с 16:00 до 19:00, в тропической Викторной оранжерее Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» расцветет самая большая кувшинка в мире — легендарная виктория амазонская (Victoria amazonica) с листьями в диаметре до двух метров", — говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород».

Также в «Аптекарском огороде» сейчас цветут обычные кувшинки, плодоносят папайя, гуава, бананы и зреет урожай шоколада.

Гигантская виктория — чрезвычайно эффектное растение с листьями, способными выдерживать вес ребёнка. Цветок растения живет около 48 часов, за это время он меняет не только цвет, но и пол.

"В первый вечер крупный белый цветок женского пола привлекает насекомых-опылителей сильным ароматом ананаса, а затем закрывает их внутри на сутки. На вторую ночь цветок — уже пурпурный, мужского пола и без запаха — снова полностью раскрывается, чтобы выпустить насекомое с пыльцой, которое отправляется на поиски белого цветка на другом экземпляре виктории", — говорится в сообщении.

После опыления бутон виктории закрывается навсегда.