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Самая большая кувшинка в мире распустится 30 июля в «Аптекарском огороде»
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Самая большая кувшинка в мире распустится 30 июля в «Аптекарском огороде» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИАМО
В тропиках «Аптекарского огорода» 30 июля расцветет гигантская кувшинка, листья которой способны выдержать вес ребенка, передает РИАМО.
"30 июля, с 16:00 до 19:00, в тропической Викторной оранжерее Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» расцветет самая большая кувшинка в мире — легендарная виктория амазонская (Victoria amazonica) с листьями в диаметре до двух метров", — говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород».
Также в «Аптекарском огороде» сейчас цветут обычные кувшинки, плодоносят папайя, гуава, бананы и зреет урожай шоколада.
Гигантская виктория — чрезвычайно эффектное растение с листьями, способными выдерживать вес ребёнка. Цветок растения живет около 48 часов, за это время он меняет не только цвет, но и пол.
"В первый вечер крупный белый цветок женского пола привлекает насекомых-опылителей сильным ароматом ананаса, а затем закрывает их внутри на сутки. На вторую ночь цветок — уже пурпурный, мужского пола и без запаха — снова полностью раскрывается, чтобы выпустить насекомое с пыльцой, которое отправляется на поиски белого цветка на другом экземпляре виктории", — говорится в сообщении.
После опыления бутон виктории закрывается навсегда.
Впервые в Москве виктория была выращена и зацвела в 1908 году, именно в Ботаническом саду Московского университета.
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