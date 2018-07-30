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Кактус «Подлунная красавица» расцветет в «Аптекарском огороде» 30 июля
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Кактус «Подлунная красавица» расцветет в «Аптекарском огороде» 30 июля 

Москва24 45 минут назад
Фото: Москва24
Редкий тропический кактус, известный как «Подлунная красавица», расцветет вечером 30 июля в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Об этом рассказала пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
По ее словам, посетители могут полюбоваться экзотическим кактусом в Викторной оранжерее, где также растут самые большие кувшинки в мире — Викториии амазонские. «Всего у кактуса один бутон, так что столь редкое явление пропустить нельзя», — подчеркнула пресс-секретарь «Аптекарского огорода».
Как пояснили специалисты, «Подлунная красавица» распускается всего раз в год, причем только вечером или ночью. Кроме того, вскоре в саду распустятся лотосы.
Ранее сообщалось, что 3 и 4 августа в «Аптекарском огороде» пройдет фестиваль латиноамериканского джаза. На концертах можно будет не только послушать зажигательные песни, но и потанцевать и сфотографироваться с музыкантами.
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