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Праздник моряков 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
В этом году Тихоокеанскому флоту исполняется уже 287 лет. Это объединение ВМФ обеспечивает безопасность всему Азиатско-Тихоокеанском региону России. Фотогалерея DV о том, как прошел главный морской праздник в столице Приморского края.
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