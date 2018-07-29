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Праздник моряков
Дальний Восток
1 час назад
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Дальний Восток
В этом году Тихоокеанскому флоту исполняется уже 287 лет. Это объединение ВМФ обеспечивает безопасность всему Азиатско-Тихоокеанском региону
России
. Фотогалерея DV о том, как прошел главный морской праздник в столице
Приморского края
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