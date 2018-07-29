Нижегородцы обеспокоены лидером «народного голосования» в правительство области 

Сегодня последний день, когда нижегородцы могут проголосовать за своего кандидата в проекте «Команда правительства Нижегородской области». Кандидаты уже прошли три этапа отбора. Теперь из всех участников отберут лишь 10 лучших. На момент написания материала лидером является безработный Константин Горшков, на его счету 2925 голосов. Ниже представлено его видеообращение, размещённое также на сайте правительства Нижегородской области. В нём он говорит, что за его плечами более 5 лет управленческого опыта в технической отрасли и 8 лет управления в бизнесе и торговле.
Рядом с ним ещё несколько кандидатов с приблизительно таким же количеством голосов. Если Константин Горшков не сохранит пальму первенства, то в топ-10 попадёт в любом случае. Некоторые нижегородцы, которые следят за ходом голосования, обеспокоены его кандидатурой.
— Этот победитель претендует на должность заммэра, либо министра культуры, — написала на своей странице в Facebook Людмила Налтакян. — Уважаемые, может я одна впервые вижу этого мегапопулярного человека? Кто знает господина Горшкова? Что особо интересно, голоса — примерно по 200 штук — отдают за него ночью…
Такое заявление настораживает — вероятно, что голоса за Константина Горшкова отдают не настоящие нижегородцы, а боты. То есть его первенство фальсифицированное.
— Будь я программистом, непременно бы постебалась, — написала под этим постом Екатерина Воронкова. — Уверена, что уровень разработки подобных площадок крайне низок и поддастся обходу даже школьника.
— Может рано цифровую модель экономики внедрять, с обычной бы разобраться, — усмехнулся Александр Тимофеев.
Сам Константин Горшков есть на Facebook.
— Друзья, я прошу Вас, проголосовать за меня, я в списке и моя цель — защита прав человека и предпринимателей! — написал он на своей странице в этой соцсети. — Хотите что-то изменить, начните прямо сейчас, а то через 5 лет альтернатив у Нас опять не будет! Спасибо.
Также на его странице указано, что он изучал технологии и автоматизацию машиностроения в НГТУ им. Р. Е. Алексеева. Вообще же свою страницу он ведёт не очень активно.
NN.RU в свою очередь предлагает пройти шуточный тест-собеседование и узнать, на какую должность в правительстве Глеба Никитина вы можете рассчитывать.