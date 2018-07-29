Нижегородцы обеспокоены лидером «народного голосования» в правительство области

Сегодня последний день, когда нижегородцы могут проголосовать за своего кандидата в проекте «Команда правительства Нижегородской области». Кандидаты уже прошли три этапа отбора. Теперь из всех участников отберут лишь 10 лучших. На момент написания материала лидером является безработный Константин Горшков , на его счету 2925 голосов. Ниже представлено его видеообращение, размещённое также на сайте правительства Нижегородской области . В нём он говорит, что за его плечами более 5 лет управленческого опыта в технической отрасли и 8 лет управления в бизнесе и торговле.

Рядом с ним ещё несколько кандидатов с приблизительно таким же количеством голосов. Если Константин Горшков не сохранит пальму первенства, то в топ-10 попадёт в любом случае. Некоторые нижегородцы, которые следят за ходом голосования, обеспокоены его кандидатурой.

— Этот победитель претендует на должность заммэра, либо министра культуры, — написала на своей странице в Facebook Людмила Налтакян. — Уважаемые, может я одна впервые вижу этого мегапопулярного человека? Кто знает господина Горшкова? Что особо интересно, голоса — примерно по 200 штук — отдают за него ночью…

Такое заявление настораживает — вероятно, что голоса за Константина Горшкова отдают не настоящие нижегородцы, а боты. То есть его первенство фальсифицированное.

— Будь я программистом, непременно бы постебалась, — написала под этим постом Екатерина Воронкова. — Уверена, что уровень разработки подобных площадок крайне низок и поддастся обходу даже школьника.

— Может рано цифровую модель экономики внедрять, с обычной бы разобраться, — усмехнулся Александр Тимофеев

Сам Константин Горшков есть на Facebook.

— Друзья, я прошу Вас, проголосовать за меня, я в списке и моя цель — защита прав человека и предпринимателей! — написал он на своей странице в этой соцсети. — Хотите что-то изменить, начните прямо сейчас, а то через 5 лет альтернатив у Нас опять не будет! Спасибо.

Также на его странице указано, что он изучал технологии и автоматизацию машиностроения в НГТУ им. Р. Е. Алексеева. Вообще же свою страницу он ведёт не очень активно.