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Жители Саратова пожаловались на «опасную для жизни» остановку
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Жители Саратова пожаловались на «опасную для жизни» остановку 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
В центре Саратова на улице Чапаева, напротивГлавпочтамта, горожане нашли «опасную для жизни» остановку общественного транспорта. Фотографии оттуда в пятницу, 27 июля, разместила пользователь Facebook под ником Irina Brusentsova в сообществе «Говорит Саратов».
«Чапаева, 71: тут же и стройка, тут же и остановка общественного транспорта, тут же и вот ЭТО», — подписала публикацию автор.
На фото видно, что на тротуаре, где остановка общественного транспорта обозначена только соответствующим знаком, рядом с люком образовался дорожный провал. Появившаяся яма ничем не огорожена. Кроме этого, неудобство пешеходам приносит ограждение строительной площадки, которое наполовину занимает территорию и без того сложнопроходимого участка.
По словам журналистки Елены Налимовой, с вопросом о состоянии остановочного павильона уже обращались в министерство строительства области и стройнадзор.
« (Проверка) ничего не нашла кроме того, что у забора нет козырька. Козырек после этого сделали. И кран перестали ставить на остановке. Остальное видимо норм для них», — прокомментировала публикацию Налимова.
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