330 км региональных и межмуниципальных дорог отремонтируют в Тверской области в 2018 году

На совещании в правительстве Тверской области , которое провёл губернатор Игорь Руденя , рассмотрели ход ремонтной кампании на дорогах регионального и межмуниципального значения. В план работ на текущий год включено 57 объектов общей протяжённостью около 330 км. На эти цели в дорожном фонде Верхневолжья заложено свыше 3,1 млрд рублей.

Игорь Руденя обратил особое внимание на необходимость приведения в порядок дорог, по которым проходят школьные маршруты, а также наиболее проблемных по мнению жителей территорий участков.

В настоящее время подходят к завершению работы на дороге от М-11 до Чуприяновки, на участке дороги «Савватьево — Поддубье — Орша» и " Тверь — Тургиново" — Красная Новь в Калининском районе и ряде других объектов.

В программе ремонта местных дорог на территории Верхневолжья в этом году 206 объектов: 52 в Твери и 154 объекта в других муниципалитетах.

На приведение в порядок муниципальных дорог Верхневолжья в этом году заложено более 1,6 млрд рублей. Софинансирование из местных бюджетов — более 346 млн рублей. В настоящее время работы завершены на 41 участке общей протяжённостью более 26 км. Ещё по 28 объектам программы ремонта муниципальных дорог работы находятся в стадии готовности более 50%.

Технические требования к проведению работ закреплены в региональных стандартах качества ремонта дорог, принятых по инициативе Губернатора Игоря Рудени в 2017 году. Документ содержит типовые решения и конкретные показатели качества по всем видам работ на региональных, межмуниципальных и местных дорогах: от ремонта до полной замены асфальтобетонного покрытия, сообщает правительство Тверской области.