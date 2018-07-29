«Слонобой»: на что способен российский револьвер

Тульские мастера издавна славились своими самоварами, пряниками и оружием. Одним из самых интересных представителей последнего семейства стал револьвер РШ-12.

РШ-12 (револьвер штурмовой), прозванный за свои боевые качества «Слонобоем», ведет свою историю с начала 2000-х годов, когда в филиале тульского Конструкторского бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова (КПБ) — Центральном конструкторско-исследовательском бюро спортивного и охотничьего оружия — разработали крупнокалиберный револьвер, стреляющий патронами калибра 12,7 мм.

Информации о самом мощном револьвере в мире крайне мало. Известны его основные боевые характеристики, а в Сети гуляют два-три его фото. Подробные данные о «Слонобое» являются секретными, но, по некоторым сведениям, он уже поступил на службу спецназа нескольких ведомств.

Конструкция

Выглядит револьвер солидно. Массивная и несколько футуристичная конструкция, угловатый барабан и внушительный ствол навевают ассоциации с оружием из фантастических фильмов.

Оружие выполнено по классической схеме револьвера — цельнометаллическая рамка с откидывающимся влево барабаном, вмещающим пять патронов. Как происходит замена барабана — остается только догадываться. Специалисты считают, что быстросъемный барабан откидывается и заменяется новым, что обеспечивает высокую скорость перезарядки, или же заряжается кассетами, наподобие револьвера «Удар» производства того же КПБ. На это намекает паз на кожухе, куда входит ось барабана. Еще одна версия — классическая замена патронов по одному, но этот вариант вызывает сомнения, так как скорость перезарядки в условиях штурмовой операции играет немалую роль.

Учитывая, что револьвер оснащается довольно мощными патронами, он имеет усиленный кожух ствола, оснащенный отверстиями для вентиляции. Сам ствол приспособлен для установки лазерного целеуказателя, оптического прицела, фонаря и прочего дополнительного оборудования.

Конструкция револьверного типа была выбрана неслучайно. Барабанная система практически гарантирует отсутствие осечек: курок просто ударяет по следующему патрону и выстрел все равно происходит. Кроме того, исключен перекос патрона в барабане, чем грешат классические пистолеты с затвором. А ведь осечка при проведении спецоперации может стоить очень дорого.

Судя по имеющимся фотографиям, револьвер может комплектоваться прикладом, устанавливаемым на рукоятку, и съемной подствольной рукояткой, что практически превращает револьвер в небольшое ружье.

Боеприпасы

Заряженный патронами для крупнокалиберной винтовки пистолет получил все шансы стать незаменимым помощником для спецназа при проведении операций в городских условиях. «Слонобой» способен дать сто очков вперед даже знаменитым американским револьверам, стреляющим патронами «.357 Магнум» и славящимся большой огневой мощью.

РШ-12 снаряжается пятью видами патронов: самый легкий — «городской» ПС-12А; ПД-12, имеющий две пули в одной гильзе; тяжелый ПС-12, который пробивает легкий бронежилет, нанося тяжелые травмы; бронебойный ПС-12Б, не только не оставляющий шансов выжить облаченному в самую мощную защиту противнику, но и способный уничтожать легкобронированную технику; СЦ-130, предназначенный изначально для снайперской винтовки «Выхлоп».

Бронебойный патрон ПС-12Б, вылетевший из револьвера, может пробить бронежилет 6-го и выше класса защиты, а снайперский СЦ-130 позволяет вести прицельную стрельбу с расстояния до 300 метров.

«Слонобой» в бою О том, каково это — стрелять из самого мощного револьвера в мире, рассказать некому. Как мы уже упоминали, основная информация о РШ-12 засекречена. Неизвестно даже, насколько сильна у револьвера отдача. Специалисты, глядя на немногочисленные снимки «Слонобоя», отмечают, что стреляет револьвер из нижней камеры барабана, что должно обеспечивать уменьшение силы отдачи.

Револьвер неоценим при штурме зданий, в ограниченных пространствах. Во-первых, его пули не рикошетируют от стен, чем грешит популярное семейство АК. Вместо этого они (пули) эти стены пробивают. Вылетевшая из РШ-12 пуля не просто остановит противника и отбросит его назад, она может спокойно оторвать ему конечность. Ни о каком сопротивлении неприятеля после попадания речи уже не идет. Кроме того, выстрелом из револьвера легко выбивается замок двери, если за ней скрываются террористы или удерживаются заложники.

Как вариант применения данного оружия, когда с помощью мощных тепловизоров сквозь стены определяются контуры противника и он без проблем поражается мощным патроном. Забившийся в угол вооруженный бандит никак не ожидает, что пуля прилетит ему в затылок сквозь стену. Еще один способ: тяжелые травмы противнику можно нанести, просто ударив его по голове револьвером, весящим 2,2 кг. «Слонобой» также остановит автотранспорт с преступниками: мощный патрон без труда пробьет блок цилиндров двигателя и выведет его из строя.

При необходимости револьвер можно оснастить глушителем. Но, учитывая, что использоваться оружие будет, скорее всего, при штурмовых операциях в ограниченном пространстве, то целесообразность установки глушителя на и без того массивный револьвер ставится под сомнение.

Кем используется

И снова — тайна за семью печатями. Кому на вооружение поступил «Слонобой» достоверно неизвестно. Регулярные войска вряд ли получат его в распоряжение. Есть мнение, что РШ-12 вооружили спецназ ФСБ ГРУ . Надо понимать, что это узкоспециализированное оружие, которое стреляет редкими боеприпасами и не подходит для обычного армейского пехотного боя.

РШ-12 входит в оружейную систему, использующую соответствующий патрон. В нее же входят винтовка снайперская крупнокалиберная «Выхлоп» и штурмовой автомат АШ-12, который в 2011 году был принят на вооружение ФСБ.