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Мать сидящего в Лефортове саратовского оппозиционера собрала письма ко Дню рождения сына
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Мать сидящего в Лефортове саратовского оппозиционера собрала письма ко Дню рождения сына 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 29 июля, участники «Прогулок свободных людей» в Саратове собрали письма с поздравлениями с Днем рождения для Сергея Рыжова, который сейчас содержится в Лефортовском СИЗО.
Письма с поздравлениями для сына собрала мать оппозиционера Лариса Рыжова. Корреспонденту ИА «Свободные новости» она рассказала, что сын празднует день рождения 4 августа. В этот день она приедет к нему на свидание и передаст письма лично.
«Я очень благодарна, что друзья не забывают его», — сказала Лариса Рыжова.
Участники прогулок не только принесли письма, но и поздравили мать с рождением сына и поблагодарили ее за то, что она воспитала замечательного порядочного человека. Оказалось, что некоторые письма для Сергея придется предварительно отредактировать: корреспонденцию содержащихся под стражей читает охрана, а тексты, содержащие оскорбления представителей власти, запрещены. Некоторые друзья не знали этого и не смогли сдержать эмоций, излагая свое мнение о судьбе единомышленника.
Напомним, сторонник бежавшего из России оппозиционера Вячеслава Мальцева Сергей Рыжов был задержан в ноябре прошлого года по подозрению в подготовке теракта в Саратове и содержится в московском СИЗО. Один месяц заключенный провел в психиатрической клинике, что, по мнению правозащитников, является формой пытки. Еще до решения суда имя Рыжова оказалось внесено в федеральный перечень террористов и экстремистов.
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