Мать сидящего в Лефортове саратовского оппозиционера собрала письма ко Дню рождения сына

Сегодня, 29 июля, участники «Прогулок свободных людей» в Саратове собрали письма с поздравлениями с Днем рождения для Сергея Рыжова , который сейчас содержится в Лефортовском СИЗО

Письма с поздравлениями для сына собрала мать оппозиционера Лариса Рыжова. Корреспонденту ИА «Свободные новости» она рассказала, что сын празднует день рождения 4 августа. В этот день она приедет к нему на свидание и передаст письма лично.

«Я очень благодарна, что друзья не забывают его», — сказала Лариса Рыжова.

Участники прогулок не только принесли письма, но и поздравили мать с рождением сына и поблагодарили ее за то, что она воспитала замечательного порядочного человека. Оказалось, что некоторые письма для Сергея придется предварительно отредактировать: корреспонденцию содержащихся под стражей читает охрана, а тексты, содержащие оскорбления представителей власти, запрещены. Некоторые друзья не знали этого и не смогли сдержать эмоций, излагая свое мнение о судьбе единомышленника.