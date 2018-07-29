Взаймы у соседа. Сможет ли взаимное кредитование отвоевать рынок у банков

Еще 10–15 лет назад для бизнесмена, желающего получить кредит, был один путь — в банк. Если там ему отказывали в займе, то других вариантов попросту не было. Фактически банк был единственным возможным способом получения кредита для запуска и масштабирования бизнеса.

Все поменялось после мирового финансового кризиса 2008 года. «Лопнули» или были проданы такие крупные игроки банковского рынка, как Lehman Brothers, Bear Stearns, Merrill Lynch. Люди перестали доверять банкам, и, как следствие, объем традиционного банковского кредитования сократился.

Но необходимость в кредитах для бизнеса никуда не делась, и место банков стали занимать p2p-платформы.

Первые сервисы кредитования нового типа стали появляться незадолго до кризиса. В 2005 году начал работу британский сервис Zopa. Через год в США эту же финансовую модель повторил Prosper, а в 2007 году — Lending Club. Они быстро заняли свою нишу — в 2014 объем рынка p2p-кредитования оценивался в $9 млрд

В 2018 году объем этого рынка должен составить $119 млрд, а в 2025 году прогнозируется рост до $1 триллиона. Это весьма оптимистичные прогнозы, если учесть, что капитализация мирового банковского сектора на четвертый квартал 2017 года составляет €7,7 трлн.

Кредитный портфель американского Lending Club уже насчитывает $35,9 млрд, Prosper Funding — $8 млрд выданных займов. Только за май 2018 года британский сервис Zopa продемонстрировал прирост объема кредитования на €99,2 млн В России рынок p2p-кредитования начал развиваться с опозданием. В 2010 году появились первые игроки — «Кредитвсем» и «Биржа кредитов». Со временем первая компания ушла с рынка, а вторая трансформировалась в сервис по выдаче кредитов для покупателей интернет-магазинов.

Сейчас в России наиболее активны и заметны три платформы — «Альфа-Поток», StartTrack и «МодульДеньги». Все они помогают заемщикам привлекать средства под стратегические или операционные задачи. Публичным рекордом сбора денег является результат «Альфа-Потока», который в 2016 году привлек 25 млн рублей за 32 минуты.

По данным Statista, объем российского рынка p2p-кредитования в 2018 году может достичь $23 млн, что почти в два раза больше по сравнению с показателем 2017 года. А к 2022 году он вырастет до $113 млн Почему растет рынок P2P P2P-лендинг завоевал популярность по нескольким причинам. Во-первых, это удобство сервиса.

Для получения кредита в банке нужно выбрать подходящее отделение, приехать в него, обычно даже несколько раз, предоставить паспорт, а также второй документ, удостоверяющий личность, справку о доходах или имуществе, и надеяться, что твою заявку одобрят. В случае с p2p-платформой все действия совершаются удаленно. Список запрашиваемых документов ограничивается удостоверением личности.

Во-вторых, это сроки получения денег. Банку требуется до месяца для одобрения кредита. На p2p-платформах вопрос иногда решается за минуты. Автоматизированные алгоритмы в режиме реального времени подсчитывают скоринг заемщика (рейтинг), определяя возможность получения кредита и ставку по нему исходя из уровня риска.

В-третьих, на p2p-платформах высокая вероятность получения денег. Банки отбирают заемщиков по множеству критериев, которым зачастую бывает трудно соответствовать. Многие из них — это однобокие шаблоны, зачастую продиктованные регуляторами. После заполнения огромного количества бумажек, шансов у малого бизнеса нарваться на отказ больше, чем получить деньги.

На рынке p2p-кредитования нет обязательных критериев, которым должен соответствовать кредитор. Даже с испорченной кредитной историей заемщик имеет шансы получить кредит.

Наконец, cтавки на p2p-платформах могут быть как ниже, так и выше чем в банках. Даже если ставки выше, заемщик получает преимущества в виде качественного сервиса, удобства подачи заявки и быстрого периода рассмотрения. За эти преимущества заемщики зачастую готовы даже заплатить более высокую процентную ставку.

Как меняется взаимное кредитование

В дальнейшем p2p-кредитование будет возможно и вовсе без сбора документов.

IT-компании, такие как «Яндекс» , Facebook, Google и другие знают о клиентах намного больше, чем любой банк, который рассматривает заявку на кредит. В ближайшей перспективе у них сформируется массив данных — Big data, за анализ которых будет отвечать искусственный интеллект в виде обучаемых нейросетей. Этот алгоритм научится не только отбирать клиентов с наименьшим уровнем риска невозврата кредита, но и предсказывать дефолт, исходя из определенной цепочки событий в жизни человека.

Уже сейчас наиболее расторопные банки тратят миллиарды долларов на скупку технологических компаний и стартапов, чтобы получить преимущество в этой игре. Например, Goldman Sachs приобрел стартап Financeit, который занимается POS-кредитованием, помогая малому и среднему бизнесу финансировать клиентов.

BNP Paribas купил проект Льежского университета Gambit, предлагающий услуги по составлению и оптимизации инвестиционных портфелей с помощью робо-эдвайзера. Гигант JPMorgan Chase приобрел финтех-проект WePay, предоставляющий API для создания электронных кошельков на сторонних сайтах.

Сервисы по взаимному кредитованию постоянно работают на децентрализацией риска и принятия решений.

Банки, в отличие от p2p-платформ, аккумулируют весь риск у себя на балансе, превращаясь тем самым в системообразующие предприятия. Государство вынуждено их жестко контролировать и регулировать, чтобы снизить риск дефолта и системных последствий, как это было в 2008 году. Обратная сторона этого процесса — огромные бюрократические и операционные издержки банков на выполнение нормативов и полная потеря гибкости.

P2P-платформы, в свою очередь, не несут в себе риск центрального контрагента. Они могут эффективно заменить банк в роли кредитора. Частные инвесторы и независимое сообщество оказываются в разы эффективней, чем наемные сотрудники банков в вопросах кредитного анализа и принятия решений о выдаче займов.

Для малого бизнеса все это может стать огромной революцией — индивидуальный подход в анализе вместо закостенелых шаблонов приведет к тому, что наиболее эффективные предприниматели не будут испытывать проблемы с получением финансового ресурса и их бизнес сможет развиваться в разы быстрее, чем в нынешних условиях.

Одна из самых сложных, но в то же время перспективных задач в области финтеха — дать возможность инвесторам финансировать предпринимателей со всего мира. Банковское регулирование из года в год только ужесточается, и трансграничное движение капиталов сопряжено с большим количеством регулятивных проблем.

Например, проект Revolut решает проблему обмена валют и доступности наличных по миру. Он предлагает снимать деньги в 130 странах в национальной валюте, делать трансграничные переводы, хранить деньги в 26 валютах и конвертировать их по межбанковскому курсу. Проект не берет комиссии за операции.

По данным исследования Transparency Market Research, объем рынка краудлендинга ежегодно будет расти на 48%. А в 2024 году он составит $897,85 млрд и главным его пользователем будет малый бизнес. С учетом нынешних трендов абсолютно ясно, что через 5-10 лет рынок финансовых услуг и, в частности, кредитования кардинально изменится. Будущее за гибкими, децентрализованными p2p-платформами.