Стаю африканских обезьян-«террористов» заманивают в ловушку под Одессой

Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что местные дачники недовольны частным зверинцем, расположенным неподалеку. Так, Ирина Аквердиева утверждает, что сначала у забора ее дома поселились бараны, потом по огородам бегали обезьяны, а недавно вечером у ворот заметили оленя.

«Мы постоянно чувствуем запах, слышим крики животных, которые не дают спокойно жить и заставляют переживать за нашу безопасность. Нет нормальных условий для жизни», — рассказала она. Ее соседи чуть ли не каждый день снимают у себя в садах африканских обезьян, которые лакомятся персиками и сливами. Животными командует самец Аттила.

«Он собирает всю группу обезьян у себя, он контролирует группу. Есть четкая иерархия, кто что делает», — делится наблюдениями Наталья Вишневская.

Местные дачники убеждены, что обезьяны сбежали из частного зоосада, но его хозяин открещивается от животных.

«Это не мои обезьяны, вы что! Хотите — стреляйте, хотите — заберите. У меня ни одна обезьяна не сбежала», — заявляет Алиреза Пахлеванзаде.

Зоозащитники говорят, что одну из обезьян действительно уже кто-то убил, поэтому других планируют поймать как можно быстрее, поскольку погибнуть могут все, тем более зимой.

«Обезьяны в этой ситуации не виноваты абсолютно ни в чем. Люди готовы потерпеть, но они сказали, что если будет угроза детям, угроза жизни и здоровью — они будут принимать радикальные меры», — пояснила зоозащитник Светлана Барсукова. Зоозащитники, в то же время, уже определили участок, где планируют установить ловушку для животных.

Люди надеются, что когда они проголодаются, заберутся внутрь здания. Однако, это может произойти лишь осенью, когда люди соберут весь урожай, и на деревьях пищи обезьянам не останется.

Пойманных животных владельцу зоосада возвращать не собираются. Кроме того, дачники собирают подписи, чтобы вообще закрыть его, поскольку в зоосаду не созданы надлежащие условия для содержания хищных животных.

«Мы его исключим из нашего общества, отрежем от света и от воды — пусть сидит со своими подопечными. Жалко животных, но на каком основании вот это все здесь?», — отметила бывшая член правления объединения «Лыбидь» Людмила Пастушенко.

Ранее сообщалось, что стая обезьян поселилась в дачном кооперативе в Одесской области. Местные жители посчитали, что всего по поселку разгуливает 9 животных, которые совершают набеги на местные сады, питаясь яблоками и персиками.