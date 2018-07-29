Именные часы, «Голубь с руками» и деньги на улицу Тургенева: что покупала Кубань в течение недели

Администрация Армавира разместила тендер на закупку табличек. За 27 тысяч рублей решено отметить лучшие улицы, многоквартирные дома, частные домовладения и подъезды. Таблички должны быть размером 420х300 мм, материал — композит, на самоклеющейся пленке. Однако, в техническом задании отмечено, что крепление может осуществляться на двухсторонний скотч.

Всего, по итогам тендера, будут премированы табличками 30 «улиц образцового содержания», 24 «многоквартирного дома образцового содержания», 30 «частных домовладений образцового содержания» и 24 подъезда образцового содержания.

Гулькевичское городское поселение выделило 225 тысяч рублей на благоустройство. За эти средства предполагается приобрести топиарную фигуру «Голубь с руками». Скульптура должна быть антивандальной. Стоит отметить, что примерно за эти же средства можно приобрести детскую спортивную площадку.

Лавровые ветви и часы от главы Армавира

На портале государственных закупок появился проект договора, согласно которому для 11 человек должны сделать именные часы. «От главы города Армавира» — такая надпись должны стать главной деталью сувенира.

Согласно проектной документации, часы должны быть круглыми, покрытые белой ювелирной эмалью. Ремешок должен быть из натуральной кожи, имитирующей фактуру кожу крокодила. Каждые сувенир должен быть упакован в коробочку.

«Методом лазерной гравировки по центру выполнено изображение герба города Армавира, полукругом выполнена надпись «ОТ ГЛАВЫ ГОРОДА АРМАВИРА». В нижней части декор — ветвь лаврового дерева», — отмечается в проекте договора.

Стоимость сувенира 3 070 рублей за штуку, 33 770 000 — за весь комплект.

Улица Тургенева и авторский надзор

На реконструкцию улицы Тургенева в Краснодаре снова выделяются средства. Так, за 683 621 рубля 54 копейки предполагается нанять компанию, которая будет выполнять авторский надзор в границах улиц Кубанская Набережная и Монтажников.

«Осуществлять проверку: соответствия решений, содержащихся в рабочей документации; качества, соблюдения технологии производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций, монтажа технологического и инженерного оборудования; вести журнал авторского надзора, в котором должны фиксироваться выявленные отступления от проектной документации и нарушения требований; давать указания и рекомендации по устранению замечаний, а также устанавливать сроки устранения отступлений и нарушений», — говорится в документе об основных направлениях работ компании.

Срок оказания услуг обозначен с момента подписания контракта и до окончания действия контракта на выполнение строительно-монтажных работ — 20 декабря 2018 года. Иными словами, можно предположить, что ремонт Тургенева будет окончен до указанной даты.