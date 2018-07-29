В Подмосковье закрыли столовую, где могли отравиться рабочие стекольного завода

МОСКВА , 29 июля. / ТАСС /. Управление Роспотребнадзора по Московской области временно закрыло столовую Клинского стекольного завода, рабочие которого были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Об этом говорится в сообщении ведомства в воскресенье.

"Управление Роспотребнадзора расследует заболеваемость кишечной инфекцией среди рабочих завода ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» (AGC). В целях установления причинно-следственной связи возникновения вспышки и ликвидации очага специалистами Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование. Деятельность столовой временно приостановлена", — говорится в сообщении.

Управление организовало комплекс противоэпидемических мероприятий на пищеблоке и в столовой предприятия: проводятся лабораторные исследования проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды и обследование сотрудников пищеблока. По данным ведомства, столовая предприятия рассчитана на 200 посадочных мест, и работает в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 10 рабочих были госпитализированы из-за пищевой инфекции: трое — в Подмосковье, семеро — в Тверской области . Их состояние удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью нет.