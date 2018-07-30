Медики отмечают положительную динамику у 3 из 10 отравившихся рабочих подмосковного завода

МОСКВА , 30 июля. / ТАСС /. Медики отметили положительную динамику в состоянии троих рабочих Клинского стекольного завода (управляется международной компанией AGC Glass), госпитализированных в Московской области с пищевым отравлением. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 10 рабочих завода были госпитализированы из-за пищевой инфекции: трое — в Подмосковье, семеро — в Тверской области . Их состояние удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью не было.

"Трое рабочих производства AGC Glass, расположенного в Клинском районе, продолжают находиться в инфекционном отделении Клинской больницы. Их состояние оценивается как удовлетворительное, наблюдается положительная динамика. Они получают всю необходимую помощь", — сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

В пресс-службе AGC Glass Россия ТАСС заявили, что компания уточняет количество человек, которые обратились за помощью в связи с отравлением. «В настоящее время администрация предприятия совместно с представителями управления Роспотребнадзора по Московской области проводит расследование данного случая с целью установления причин и условий, способствовавших возникновению групповой заболеваемости», — сообщили в пресс-службе компании.