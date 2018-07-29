Власти Британии выпустили доклад с призывом сплотиться в борьбе с «российским влиянием» и RT

агентству Sputnik. Комитет по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ Великобритании выпустил доклад «Фейковые новости», который содержит ряд рекомендаций правительству по борьбе с дезинформацией. При этом одна из глав документа посвящена «российскому влиянию в политических кампаниях», в частности телеканалу RT

Согласно тексту доклада, во время создания рекомендаций комитет опирался на данные пиар-компании 89up, по утверждениям которой RT и Sputnik оказали «значительное» влияние на решение британцев проголосовать на общенациональном референдуме в июне 2016 года за выход из ЕС

«Ряд свидетельств указал на роль России в поддержке организаций, которые создают и распространяют дезинформацию и ангажированный контент с целью подрыва общественного доверия и дестабилизации демократических государств», — заявили авторы документа.

Кроме того, в комитете отметили «антиевропейский настрой» работы RT и Sputnik, однако не уточнили, в чём конкретно он проявлялся.

«Правительство должно обмениваться информацией о рисках, уязвимых местах и лучших методах борьбы с российским вмешательством и координироваться с парламентариями со всего мира», — говорится в документе.

Как считают авторы доклада, лишь соблюдая эти рекомендации правительство сможет противостоять «вмешательству России в выборы».

«Правительству следует сплотиться в координированной работе с другими ведомствами так же, как шесть спецкомитетов сплотились в попытке противостоять российскому влиянию», — подытожили в комитете.

В феврале британская компания 89up заявила, что RT и Sputnik оказали «ведущее» влияние на исход референдума по вопросу выхода Великобритании из ЕС, который прошёл в июне 2016 года. Тогда в стране было проведено исследование под названием «Путинский брексит? Влияние кремлёвских медиа и ботов на референдум о членстве Великобритании в ЕС 2016 года».

Также несколько британских парламентариев призвали правительство ввести ограничительные меры в отношении телеканала RT в Великобритании.

Как заявили в Twitter, у компании нет доказательств «российского вмешательства» в референдум по брекситу. Также об отсутствии данных о «вмешательстве» сообщали в YouTube.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании и референдумы других государств.