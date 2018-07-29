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Полосатый праздник: 29 июля в мире отмечается Международный день тигра
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Полосатый праздник: 29 июля в мире отмечается Международный день тигра 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Его учредили в ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге на «Тигрином саммите».
На этом мероприятии представители 13 стран мира обсудили проблемы, связанные с сохранением популяции этого вида на земле. В честь события и был учрежден праздник. Организации, занимающиеся охраной тигров, 29 июля призывают обратить внимание на проблему сокращения численности хищников.
В Московском метрополитене специально к празднику выпустили карту «Тройка» с новым дизайном, на которой изображен этот зверь.
— Тираж будет ограничен тремя тысячами экземпляров, — уточнил первый заместитель начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
В честь праздника «Вечерняя Москва» предлагает вспомнить самых известных российских тигров.
Амур и Тимур
История полосатого хищника и его друга — домашнего козла — началась в ноябре 2015 года, когда последнего хотели скормить тигру. Парнокопытное дало отпор кошке, выставив вперед свои рога, когда открылся вольер. Тигр не стал нападать, и с этого момента они стали выходить на прогулки и спать в одном месте. История дружбы животных быстро стала достоянием общественности и распространилась во всероссийских масштабах.
Старейший тигр
Один из самых старых амурских тигров — Лютый — умер 18 апреля 2012 года. Хищник прожил 21 год, и это удивительно, потому что все это время у него были серьезные проблемы с зубами. Тигра поймали в тайге в 1990-х годах, когда он получил травму челюсти. Сначала хищнику сделали одну операцию, потом имплантировали искусственный клык с золотым напылением, однако вернуться в естественную среду Лютый не смог. Тигр жил в реабилитационном центре.
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