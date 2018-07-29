Омичи установили рекорд по сборке уазика

Курсанты омского автобронетанкового института смогли собрать автомобиль за две минуты, обогнав всех соперников. В Омске стартовал международный конкурс «Рембат-2018». Он проводится среди ремонтных подразделений танкотехнического и автотехнического обеспечения государств — участников Армейских международных игр. 29 июля на стадионе института они продемонстрировали свои умения.

— Как одна из форм боевой подготовки войск «Рембат» стал ярким зрелищем, и вызывает огромный интерес в стране и за рубежом, — сказал начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Александр Шевченко на церемонии открытия «Рембата».

Одно из первых заданий, которое нужно было выполнить командам — собрать автомобиль УАЗ. В этом году омичи смогли сделать это за две минуты.