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Омичи установили рекорд по сборке уазика
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Омичи установили рекорд по сборке уазика 

Омск Здесь 19 минут назад
Фото: Омск Здесь
Курсанты омского автобронетанкового института смогли собрать автомобиль за две минуты, обогнав всех соперников. В Омске стартовал международный конкурс «Рембат-2018». Он проводится среди ремонтных подразделений танкотехнического и автотехнического обеспечения государств — участников Армейских международных игр. 29 июля на стадионе института они продемонстрировали свои умения.
— Как одна из форм боевой подготовки войск «Рембат» стал ярким зрелищем, и вызывает огромный интерес в стране и за рубежом, — сказал начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Александр Шевченко на церемонии открытия «Рембата».
Одно из первых заданий, которое нужно было выполнить командам — собрать автомобиль УАЗ. В этом году омичи смогли сделать это за две минуты.
Добавим, что омская команда в 2016 году установила рекорд России, разобрав автомобиль за 90 секунд. Видеозапись набрала в соцсети более полутора миллионов просмотров.
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