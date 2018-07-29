По каким признакам на Руси узнавали незамужних девушек

Как можно было легко и быстро понять статус незнакомой девушки во времена, когда общение противоположных полов было строго регламентировано.

По головному убору

Головной убор на Руси был не только защитой от солнца, холода и всего остального, но и служил индикатором статуса. Незамужние девицы могли ходить с непокрытой головой или же с головным убором, оставлявшим открытой макушку (порой, даже в церкви). Поскольку все у девушки было скрыто многослойной одеждой, открытая «макушка» была призвана подчеркнуть ее красоту, на радость добрым молодцам. После того как девица выходила замуж, голову покрывали женским убором. В X-XI веке убор замужней женщины назывался «повойником», напоминал головное полотенце. В XV-XVI вв. женщины стали носить «убрус» — вышитое белое или красное полотно, концы которого богато украшались жемчугом и спускались на плечи, грудь и спину.

По венцу

Венцы на Руси носили исключительно девушки, поэтому венец — символ девичества. Венец представлял из себя обруч из кожи или бересты, обтянутый тканью и богато украшенный (бусами, косточками, пластинками, вышивкой, речным жемчугом и каменьями). Иногда венец мог иметь три или четыре зубца и съемную переднюю часть, которая называлась очельем. Выходя замуж, девица прощалась со своим венцом или его похищал жених. Само слово «венец» происходит от русского «венить», то есть «заниматься жатвой». Жатва — вечная забота хлеборобов, а потому брачащийся получал помощницу «на вено» («на жатву»), за что и должен был заплатить родителям выкуп, так как они своей помощницы лишались. Отсюда же и участие венка в обряде венчания.

По серьгам

На Руси была традиция, связанная с ношением сережек: у девиц и замужних они отличались по форме и размеру. Первые серьги дочь получала от отца в подарок в пять лет, эти серьги женщины хранили всю жизнь. Незамужние носили вытянутые серьги простой формы, практически без декора. Серьги замужней женщины были дороже, сложнее, богаче — по статусу.

По косе

Как только девочка на Руси достигала определенного возраста, она начинала носить строго определенную прическу — косу, сплетенную обычно из трех прядей. Первая коса — новая взрослая жизнь. Вместе с косой полагалась другая, не детская, а женская одежда. Коса — девичья краса, считалась главным внешним достоинством девицы. Хорошие, густые волосы высоко ценились, поскольку говорили о силе и здоровье. Те, у кого не получалось отрастить толстую косу, прибегали к гнусному обману — вплетали в свои косы волосы из конских хвостов. Если девушка носила одну косу — означало, что она в «активном поиске». Если в косе у девицы появлялась лента, то статус девицы означал — «на выданье». Как только у нее появлялся жених, и уже было получено благословение на брак со стороны родителей, то вместо одной ленты появлялись две, и они были вплетены не от основания косы, а от ее середины. Это был сигнал для остальных ухажеров, что их дальнейшие усилия напрасны, поскольку девушка и ее семья уже определились с кандидатом в мужья. В торжественных случаях девушки на выданье носили волосы распущенными. К причастию в церковь, на праздник, под венец девушка шла «космачом». В таких случаях в богатых семьях приветствовалась завивка волос. Перед свадьбой подруги с плачем расплетали невесте волосы, и она прощалась с привычной прической как с символом беззаботного девичества. По вступлении в замужество девушке заплетали две косы, которые потом укладывали вокруг головы, как корону, — намек на ее новый, более высокий семейный статус. Покрытая голова — документ о замужестве. Теперь никто, кроме мужа, не мог видеть её волосы и снять с неё головной убор. Если девушка обрезала косу самостоятельно, то, скорее всего, она оплакивала погибшего жениха, и обрезание волос было для нее выражением глубокой скорби и нежелания выходить замуж. Старые девы не имели права на ношение одежды замужних женщин. Они плели косу как девушки, покрывали голову платком. Им запрещалось надевать кокошник, сороку, повойник, носить понёву. Ходить они могли лишь в белой рубахе, темном сарафане, нагруднике.

По орнаменту и цвету одежды

Орнамент на одежде многое мог рассказать о его владельце. Так, например, в Вологодской области , дерево изображалось на рубашках беременных женщин. Курицу вышивали на одежде замужних, белых лебедей — у незамужних девушек. Сарафан синего цвета носили незамужние девушки, готовящиеся к свадьбе или старушки. А вот, например, красный сарафан надевали те, кто только что вышел замуж. Чем больше времени прошло после свадьбы, тем меньше красного цвета женщина использовала в своей одежде. Что значила рогатая лягушка на рисунке передника? Рога — это символ плодовитости, подтверждение того, что эта девушка может родить. А лягушка — это символ роженицы, в состояние которой стремилась попасть каждая уважающая себя девушка того времени. Так что, рогатая лягушка указывала, что перед тобой девушка, желающая первенца.

По юбке

Основой женского костюма являлась рубаха. От мужской она отличалась только длиной — до ступней. Но в одной рубахе ходить считалось неприлично — поверх нее надевали более плотные одежды. Незамужние девицы носили запону — холщевый прямоугольный кусок ткани, сложенный пополам и имевший на сгибе отверстие для головы. Запона по бокам не сшивалась, была короче рубахи и на¬девалась поверх нее. Запону всегда подпоясывали. Замужние женщины носили поверх рубахи паневу (или поньку) — юбку, не сшитую, а запахнутую вокруг фигуры и закрепленную вокруг талии шнуром — гашником. Куда лучше спрятать? — за гашник! — это с тех пор еще. Впервые поньку надевали в день венчания или сразу после. Девушка символично прыгала с лавки в панёву — это символизировало ее согласие на брак. Завязывали на ней панёву родители, или брат. Если девушка не выходила замуж, она всю жизнь ходила в запоне, панёву надеть не могла.

По обручальному кольцу

Если была возможность приблизиться к женщине настолько близко, чтобы рассмотреть, есть ли у нее кольцо на пальце — то пользовались и этим проверенным способом. У православных обручальное кольцо надевали на безымянный палец правой руки. Оно было гладкое, без лишних наворотов.