На ЧМ по футболу Россия выдала серию чудес, удивилась даже Горики Аямэ?

Я волновался, сможет ли Россия действительно провести ЧМ по футболу, который я очень ждал и считал оставшиеся годы, загибая пальцы. Посетив Москву в апреле, я увидел ремонт входов в метро, а также дорог и тротуаров, в связи с чем был полностью уверен в провале: «Это приведет к хаосу», однако, находясь в России в июле, я не переставал удивляться. Когда я прибыл в Москву, перед моими глазами открылся самый прекрасный вид Москвы, который я когда-либо видел. В этой стране события меняются как в калейдоскопе.

Мир обсуждает обстоятельства встречи президента Трампа и Путина, однако, если не понимать, что на самом деле происходит в России изо дня в день, нельзя не сделать ошибку в выводах.

Во-первых, начнем с терминала «Д» аэропорта Шереметьево , куда прибывают рейсы «Аэрофлота» из Токио. Пересадочная служба стала более доброжелательной. Неужели, когда выходишь из самолета, тебя встречает сотрудник «Аэрофлота», который помогает пересесть на рейс в Волгоград , где на следующий день сборная Японии сразится с Польшей ? Раньше пассажиров из Токио встречали и помогали сделать пересадку японские сотрудники «Аэрофлота», однако российская авиакомпания не понимала всю важность этого, поэтому отменила данную услугу, и японские сотрудники перешли в JAL. Я знал о произошедшем, поэтому мог только предположить, что в «Аэрофлоте» произошла некая революция мысли, благодаря чему служба помощи пассажирам была возрождена.

Я, как обычно, встал в очередь в окно, где проверяют пассажиров с российскими паспортами (там очередь двигается быстрее всего). Моя очередь подошла в мгновение ока. Даю японский паспорт и слышу вопрос: «Вы не китаец?» Я сдерживаю себя, чтобы не сказать, зачем она это спрашивает, и тут следует второй вопрос: «Вы хотите въехать по визе или по паспорту болельщика?» У меня есть российская мультивиза, открытая на три года, но я не оформил паспорт болельщика, не думал, что мне зададут подобный вопрос, однако в тот момент я осознал всю важность паспорта болельщика. В самолете на десерт подавали не только сладкое, но и шоколадку в форме футбольного мяча. Многие японские болельщики уже в аэропорту «Нарита» надевали футболки сборной «синих самураев», поэтому, можно сказать, что этот рейс был особым. Мои ожидания росли: если такие изменения постигли «Аэрофлот», который никогда не отличался персонализированностью, то и в Москве мне, посещающему СССР, а затем Россию на протяжении сорока лет, будет чему удивиться. Следующий сюрприз — процедура въезда. Паспортный контроль, на который стоишь в длинной очереди и каждый раз жалеешь о том, что приехал в Россию. Одна из причин состоит в том, что обычно работает только пять или шесть окон, однако в день моего прибытия было открыто целых 40 окон. При этом в большинстве из них работали девушки.

Вопросы закончились, и паспортный контроль я прошел всего за минуту, чего не было никогда. Эта скорость сразила меня наповал. Меня никогда не волновало время прохождения паспортного контроля, поскольку багаж появлялся на конвейере через час или даже больше, поэтому в быстром прохождении иммиграционного контроля особого смысла не было. Тем не менее в этот день все было по-другому. Я прошел паспортный контроль за рекордное время и подошел к месту выдачи багажа. Неужели, мой чемодан уже вращается на конвейерной ленте? Время ожидания багажа составило ноль часов ноль минут. Это — также мой личный рекорд. Неужели здесь происходят такие вещи?

Итак, последний этап после прибытия — это вызов такси. В последний год появилось крайне удобное приложение для вызова такси. Можно вызвать такси прямо со смартфона. Между тем в самолете я забыл выключить смартфон, поэтому при попытке включить его после прибытия он не реагировал. Делать нечего, пришлось идти к стойке «Яндекс. Такси». Сотрудник позвонил свободному таксисту, и он подошел к стойке, а затем проводил меня до машины. Очень доброжелательный сервис. Стоимость поездки указывается в приложении. После прибытия на место выплачиваешь сумму таксисту, и на этом все. Можно сказать, что ситуация вокруг такси в России, где таксисты-мигранты появлялись в большом количестве на различных международных мероприятиях, сильно улучшилась благодаря этому ЧМ.

Такси также изменилось

Об удивлении в аэропорту я рассказал слишком много, однако это удивление продлилось и после посадки в такси. Таксист спросил меня, ехать по платной или бесплатной дороге, и это происходит нередко, однако когда я его спросил, как быстрее, он с уверенностью ответил, что по платной будет быстрее, что удивило меня.

На самом деле, если ехать в центр из аэропорта по платной дороге, она заканчивается далеко от центра. В итоге съезжаешь на МКАД и попадаешь в пробку, поэтому по платной дороге ехать не быстрее. В этот день пробок не было, и мы доехали до гостиницы на Ботаническом саду примерно за 40 минут. В июле я пользовался такси очень часто, и мы ни разу не попали в пробку. Неужели ЧМ изменил даже дорожную ситуацию? Как я отметил выше, по моим наблюдениям, отношение россиян к иностранцам сильно изменилось, будь то государственный чиновник или частное лицо.

9 июля мистер Оцубо уже опубликовал в этой колонке статью под названием «Благодаря ЧМ Россия изменилась до неузнаваемости». То, что два автора, опасаясь повторов, публикуют статьи в этой колонке на одну и ту же тему, говорит о том, что этот ЧМ, действительно, проявил большие перемены.

Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, 17 июля газета «Асахи» сообщила, что правительство России решило продлить срок действия паспорта болельщика до конца года. Говорит ли это о том, что российская миграционная служба, известная благодаря строгому въездному контролю, поменяет свою политику? Я надеюсь, что это в некоторой степени отразится на правилах получения разрешения на работу и пребывание, которые вызывают головную боль у иностранцев, живущих в России. В менталитете россиян, сохранившемся с советских времен, иностранец = шпион. Есть разные теории, почему так произошло, однако в сравнении с советским периодом сейчас, когда после развала СССР стали независимыми Украина Туркменистан и другие советские республики, количество иностранцев в России значительно возросло.

Сборная России по футболу встретилась с болельщиками

Иностранцы — шпионы

В России есть и другие регионы, требующие повышенного внимания: Чечня и так далее. Приходится быть более бдительным. Между тем население России составляет 140 миллионов человек, что отличается от Японии в большую сторону всего на 15 миллионов. Население страны распределено на территории, которая в 45 раз больше Японии. В дальнейшем значимость иностранцев будет возрастать, и на этом фоне отношение к иностранцам как к шпионам будет препятствовать развитию страны. Президент Путин, служивший в КГБ, хорошо понимает это.

В этот раз японцы и другие иностранцы нахваливали бесплатный проезд, предоставленный РЖД и московским метро

Поскольку я не оформил паспорт болельщика, я не мог воспользоваться этим преимуществом, однако прочитав объявление в метро, я понял, что эту привилегию получили не только иностранцы, но и россияне. Основное условие — паспорт болельщика или билет на футбол. К этой системе бесплатных поездок близок Japan Rail Pass, скидочный проездной билет, который предоставляет компания JR для увеличения количества иностранных туристов.

Тем не менее японцы, живущие как в Японии, так и за границей, не могут воспользоваться Japan Rail Pass. Безусловно, если японец живет за границей более десяти лет и этот факт может подтвердить дипломатическое представительство за рубежом, в этом случае гражданин Японии может приобрести такой проездной билет, однако он не бесплатный и не дает право пользоваться городским транспортом: метро и так далее.

Таким образом, программа бесплатных поездок в России была крупномасштабной, можно сказать, правительство России закатило пир горой. Когда я жил в СССР, в случае командировки в регионы необходимо было за несколько дней написать письмо в министерство торговли, подробно изложив в нем программу и причины командировки.

Сюрприз в виде частных самолетов

Если ты получал разрешение на такую поездку, выдавалось что-то наподобие внутренней визы, на основе которой можно было забронировать и купить авиа и железнодорожные билеты. Дело в том, что за этим стоял менталитет, в соответствии с которым иностранец приравнивался к шпиону. Я жил в таких условиях в СССР, и, по моему мнению, система бесплатных поездок — результат того, что правительство России кардинально изменило свою политику. И это несмотря на то, что при оформлении паспорта болельщика необходимо предоставить всеобъемлющую информацию о себе.

Хорватия. Помимо этого, произошло еще много удивительных изменений. Например, говорят, что президент компании ZOZOTOWN Юсаку Маэдзава (Yusaku Maezawa) прилетел в Москву вместе с возлюбленной, актрисой Аямэ Горики (Ayame Goriki), на своем частном самолете, и 15 июля они смотрели финал Франция

Чем поразительна эта новость? Во-первых, Россия разрешила японскому частному самолету прилететь в Москву. Во-вторых, этот молодой японский бизнесмен пролетел 16 тысяч километров туда и обратно, но не для того, чтобы поддержать японскую сборную, а для того, чтобы посмотреть финал ЧМ по футболу. И то, и другое имеет важное значение. Мне кажется, что на эту тему можно даже написать отдельную статью.

Прошу меня простить за то, что привожу пример из личной жизни. В советские времена самолет авиакомпании Korean Air, вылетевший из Нью-Йорка Сеул , был сбит ракетой над территорией СССР. Погиб экипаж и все пассажиры. В знак протеста частные авиакомпании отменили все рейсы в СССР. Авиакомпания JAL также отменила полеты в Европу через СССР. В то время у меня была запланирована свадьба в Токио. Невесте, которая работала в Москве, пришлось делать круг через Европу для того, чтобы добраться до Токио. Пропуск частного самолета Маэдзава на территорию России в очередной раз напоминает мне об окончании холодной войны.

Международное сообщество крайне позитивно оценивает Россию, которая приняла ЧМ по футболу

Это подчеркивают слова президента ФИФА Джанни Инфантино , которые он произнес перед финалом: «Это — лучший Чемпионат мира в истории. Россия разрушила множество мифов и предрассудков о себе». Во время церемонии закрытия начался характерный для северной части России ливень, сопровождаемый порывистым ветром, и Инфантино промок до нитки. Охрана российского президента раскрыла зонт только над Путиным, а гости были проигнорированы. В этой реакции на незапланированное событие ощущается старый добрый дух СССР, однако в целом ЧМ по футболу в России прошел по очень удачному сценарию.

Мне бы хотелось познакомиться с иностранцами и иностранными компаниями, которые написали такой превосходный сценарий.