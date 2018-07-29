Новинский попал на «Миротворец» за православие

Авторы анкеты Вадима Новинского называют его «ответственным за распространение кремлевской пропаганды в виде так называемого „русского мира“ от имени УПЦ (МП)».

«Противник независимости украинского православия от РПЦ страны-агрессора. Руководит и финансирует деятельность, направленную на разжигание межконфессиональной розни. Отрицает российскую агрессию», — написано в анкете.

Отметим, что ранее в базу «Миротворца» внесли митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ (МП) Луку, которого обвиняют в манипулировании общественно-значимыми данными, а также в разжигании межнациональной и религиозной вражды.