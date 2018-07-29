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Новинский попал на «Миротворец» за православие
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Новинский попал на «Миротворец» за православие 

Украина.ру 23 минуты назад
Фото: Украина.ру
Авторы анкеты Вадима Новинского называют его «ответственным за распространение кремлевской пропаганды в виде так называемого „русского мира“ от имени УПЦ (МП)».
«Противник независимости украинского православия от РПЦ страны-агрессора. Руководит и финансирует деятельность, направленную на разжигание межконфессиональной розни. Отрицает российскую агрессию», — написано в анкете.
Отметим, что ранее в базу «Миротворца» внесли митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ (МП) Луку, которого обвиняют в манипулировании общественно-значимыми данными, а также в разжигании межнациональной и религиозной вражды.
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