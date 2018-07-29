Во время празднования Дня города 10-м тюменцам стало плохо

Врачи рассказали, что не все отдыхающие смогли спокойно перенести вчерашнюю жару

В День города, 28 июля, десятерым тюменцам стало плохо во время праздника. Как сообщили в департаменте здравоохранения, причиной ухудшения самочувствия стала погода.

— Бригады скорой помощи в течение всего празднования Дня города дежурили на массовых мероприятиях. К врачам обратилось несколько человек с легким ухудшением самочувствия вследствие жары и перепадов артериального давления. К примеру, четырем тюменцам оказали помощь на Набережной, шести — на Площади 400-летия Тюмени . Всем помощь оказывалась на месте в кратчайшие сроки. Серьезных происшествий со стороны медиков не зарегистрировано, а учитывая количество отдыхающих, тюменские медицинские работники оценили обстановку как спокойную, — прокомментировала Александра Малыгина , пресс-секретарь ведомства.

Напомним, праздновать 432-летие Тюмени пришли тысячи горожан. О том, как отмечался день рождения города — смотрите в нашей онлайн-трансляции. Здесь мы собрали фото и видео со всех площадок. Кто знает, возможно вы тоже попали в объектив нашего фотографа!