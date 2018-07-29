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Субботним вечером в водоемах Ульяновской области утонули два человека
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Субботним вечером в водоемах Ульяновской области утонули два человека 

АиФ — Ульяновск 36 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Накануне вечером список погибших на водоемах Ульяновской области пополнился. В начале девятого вечера трагическая новость пришла из деревни Салмановка Ульяновского района, где очевидцы извлекли из Свияги, в месте, не оборудованном для купания, тело утонувшего. Через полтора чеса (в 21.45) жертвой водной стихии стал димитровградец, отправившийся искупаться в заливе реки Большой Черемшан. Его тело из воды пришлось доставать спасателям. Как и в первом случае, трагедия произошла в месте, не предназначенном для заплывов.
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