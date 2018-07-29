Селам Костромской области выделят более 360 миллионов на развитие

Костромская область направит более 366 миллионов рублей на реализацию программы устойчивого развития сельских территорий, сообщает пресс-служба губернатора.

Деньги направят на строительство жилья, комплексное обустройство населенных пунктов, развитие социальной и инженерной инфраструктуры, поддержку местных инициатив граждан по развитию сельских территорий.

Программа позволяет повысить качество жизни населения сельской глубинки. Благодаря ей в этом году 34 семьи улучшат свои жилищные условия.

В трех районах области сейчас идет строительство и реконструкция уличных водопроводов. В деревне Степаново Галичского района реконструируют 2,5 километра сетей водопровода, а в середине августа водоснабжение подведут к домам. Аналогичные работы идут в Вохомском и Красносельском районах.

Кроме того, в восьми районах строят подъезды к социально-значимым объектам и объектам сельхозназначения: фапам, школам, фермам.

В селе Кужбал Нейского района на средства областного гранта началось обустройство спортивно-игровой площадки, а в Сухоногово — хоккейного корта.