Среди вымерших ископаемых найдены «живые ископаемые» мелового периода

Палеонтологи описали два новых рода примитивных млекопитающих, которые жили на Земле в начале мелового периода, около 120 миллионов лет назад. Ученые приходят к выводу, что эти виды были «живыми ископаемыми» для своего времени, поскольку за пределами географического района находок проходило массовое вымирание, а экосистема той местности, где сейчас располагается Якутия , оставалась неизменна в течение 40 миллионов лет. Результаты исследования опубликованы в журнале PLoS One.

Находку палеонтологи сделали у ручья Тээтэ в Сунтарском районе Республики Саха (Якутия). Оба примитивных зверька чем-то напоминали современных землероек, однако они друг другу не родственники — древняя ветвь жила и вымерла еще в меловом периоде. Скорее всего, их вытеснили более развитые плацентарные млекопитающие. Питались найденные животные насекомыми, вели достаточно активный образ жизни, но где они жили — на земле, в воде или в кроне деревьев, ученые не могут сказать, поскольку они обнаружили не целые скелеты, а несколько фрагментов их челюстей с зубами. Длина самой большой находки составляет около пяти миллиметров.

«Это представители двух групп примитивных млекопитающих — эутриконодонтов и докодонтов. У первых зубы были похожи на маленькие трезубцы — три их вершины стоят в одну линию, это очень примитивное строение. А вот докодонты свои зубы попытались усложнить: у них больше бугорков и есть жевательная поверхность», — рассказал специалист по мезозойским позвоночным, доцент СПбГУ Павел Скучас.

Млекопитающие получили необычные имена: Khorotherium yakutensis и Sangarotherium aquilonium. В первом названии упоминается Якутия, а также деревня Хоро, жители которой, как отмечают исследователи, в течение нескольких лет участвовали в раскопках на местонахождении динозавров Тээтэ. Второго зверька назвали в честь сангарских серий — геологического слоя, в котором нашли кости, а его видовое имя aquilonium переводится с латыни как «северный».

«Примитивные млекопитающие, которых мы нашли в меловых отложениях, — это фактически «живые ископаемые» своего времени, — рассказал Павел Скучас. — Считается, что между юрским и меловым периодами произошло достаточно серьезное вымирание, в результате которого погибло немало видов. Наши находки, а также последние исследования коллег позволяют предположить, что на территории Сибири глобальной смены фаун и перестройки экосистем не было. Здесь не происходило никак фатальных событий в течение примерно 40 миллионов лет — это очень много. Для сравнения: первые люди появились на Земле около 2,5 миллиона лет назад».

Исследователь также отметил, что климат во времена динозавров на территории современной Якутии был, скорее всего, умеренный и без заморозков, однако чуть более прохладный, чем в Западной Сибири. Об этом говорит тот факт, что палеонтологам не встретились кости древних крокодилов — видимо, для них такая погода была не самой комфортной. Зато здесь обитали и ящерицы, и амфибии, и млекопитающие, и черепахи, и разнообразные динозавры.

Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.

Пресс-релизы о научных исследованиях, информацию о последних вышедших научных статьях и анонсы конференций, а также данные о выигранных грантах и премиях присылайте на адрес science@indicator.ru.