В Курганской области ожидаются грозы и штормовой ветер

По данным Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в предстоящие сутки, 30 июля, на фоне понижения температуры днем до 18-230С, ночью до 9-140С пройдут небольшие и умеренные дожди, в большинстве районов и Кургане — грозы. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, отдельные порывы до 20 метров в секунду.

• находиться на мостах, а также в непосредственной близости от объектов, использующих в своем производстве ядовитые сильнодействующие и легковоспламеняющиеся вещества; • укрываться под отдельно стоящими деревьями, столбами, близко подходить к опорам линий электропередач; • находиться вблизи зданий, с которых порывами ветра сдувает черепицу, шифер и другие предметы; • если ветер утих, не рекомендуется выходить на улицу сразу (через несколько минут порывы ветра могут возобновиться).

Фото превью: Лидия Аникина © ИА «Уральский меридиан»