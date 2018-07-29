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В Курганской области ожидаются грозы и штормовой ветер
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В Курганской области ожидаются грозы и штормовой ветер 

Уральский меридиан 50 минут назад
Фото: Уральский меридиан
По данным Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в предстоящие сутки, 30 июля, на фоне понижения температуры днем до 18-230С, ночью до 9-140С пройдут небольшие и умеренные дожди, в большинстве районов и Кургане — грозы. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, отдельные порывы до 20 метров в секунду.
ГУ МЧС России по Курганской области напоминает, что при усилении ветра не рекомендуется:
• находиться на мостах, а также в непосредственной близости от объектов, использующих в своем производстве ядовитые сильнодействующие и легковоспламеняющиеся вещества; • укрываться под отдельно стоящими деревьями, столбами, близко подходить к опорам линий электропередач; • находиться вблизи зданий, с которых порывами ветра сдувает черепицу, шифер и другие предметы; • если ветер утих, не рекомендуется выходить на улицу сразу (через несколько минут порывы ветра могут возобновиться).
Фото превью: Лидия Аникина © ИА «Уральский меридиан»
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