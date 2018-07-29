Ас и язь полуйских добытчиков

Пять утра, незакатная июльская светлынь, на «Ярославце» с салехардской лодочной станции я выезжаю в Зеленый Яр Приуральского района. В этом национальном поселке живут около двухсот человек, для которых река — и дорога, и кормилица. Как живут рыбаки?

Катер приписан к Аксарковскому рыбозаводу и должен принять в поселке рыбу, а затем отвезти ее в Салехард и сдать на рыбоконсервный комбинат. Команда вся местная. Капитан Федор Терентьев родом из Лабытнанги , в молодые годы уехал в Аксарку, выучился на рулевого-моториста и навсегда связал жизнь с рекой.

По прямой от Салехарда до Зеленого Яра всего сорок километров, река же, причудливо извиваясь, заставляет проделывать большее расстояние. Добираемся за несколько часов. Поселок раскинулся на высоком берегу. Многие жители заняты в социальной сфере, есть библиотека, клуб, детский сад, начальная школа, электростанция, ФАП. И, самое главное, несколько лет назад там установили современные холодильники для шоковой заморозки рыбы. Поэтому добытчики, прежде выезжавшие за «живым серебром» на Обь , начали вести промысел на родном Полуе.

Руфина Шуганова, бригадир, рассказывает, что раньше на Обь ездили специально за муксуном, сейчас его лов под запретом… А щокур, сырок, язь, щука хорошо идет в сети и дома. Рыбаки невесело шутят: сейчас и язь рыба.

Наблюдаю, как происходит погрузка на плашкоут. Вначале мешки с мороженой рыбой складывают на весы, приемщик скрупулезно фиксирует вес, сообщает его бригадиру и записывает всё в тетрадочку. Потом вместе с рыбаками опускает мешки с рыбой в трюм. Ох и нелегкая эта работа! Жара, комары поют свою надоедливую песню, а вездесущая мошкара норовит попасть в глаза и рот.

Одна за другой начинают подплывать рыбачьи лодки-бударки. К большой радости, вижу моих старых знакомых — Архипа Тохму, бригадира, и его внука Артёма. В прошлом году я сфотографировала обоих на рыбозаводе в Аксарке, снимок вошел в календарь «Народы Арктики», он украшает и заводской офис. Сейчас герои фотосессии сдают свежевыловленную рыбу. Ее немного. За один плав вышло около сорока килограммов.

Рыбу из холодильников на плашкоут привозят на квадроцикле. Фото: Марина Лонгортова Архип Дмитриевич ненадолго уехал, а по возвращении предложил съездить на большом «Амуре» на следующий плав, проверить еще одну сеть. В лодке привычно расположились внуки Ксюша и Артем. Неспешно проплывают мимо высокие и не очень берега, иногда ветки тальника низко свисают над водой, образуя затейливый зеленый коридор. В спокойной глади воды отражаются небо и облака. Тихо… За всё время пути нам, кроме уток, чаек и одного большого орлана, никто не повстречался.

К месту, где установлены сети, добираемся около получаса. Рыбак, кажется, слился с лодкой, стал с ней единым целым. Даже в свои зрелые годы ловко управляется с веслом, быстро пересаживается на нос. Неудивительно — больше тридцати лет он занимается этим семейным делом. Лодка для него — второй дом и главный помощник в том, чтобы обеспечивать родных. А река-кормилица — божество!

Речные жители, коренные северяне, называют Обь особо уважительно — Ас, из поколения в поколение поклоняются ей. Умыться первой водой во время ледохода, одарить серебристыми монетами, олицетворяющими водную стихию, речных духов — древняя традиция, следовать которой так же необходимо, как предлагать родовым божествам дары природы во время семейных празднеств.

В Зеленый Яр катер за «живым серебром» приходит по требованию — когда склад основательно заполняется. Фото: Марина Лонгортова Увы, сейчас улов скромный. Архип Дмитриевич объясняет: из-за высокой воды рыба плохо ловится. В сети заплывают сырок, язь, щука, иногда щокур. О муксуне и нельме не идет и речи, от восьмидесятикилограммовых осетров остались одни воспоминания. Бригадир надеется, что его внуки все же узнают вкус белой рыбы, которую ханты ели веками. Сам Артем еще мал, не решил, продолжит ли семейное дело, но дед торопливо говорит: нет, рыбаком ему быть не надо. Пускай учится… Кто ж его знает, что будет через пятнадцать-двадцать лет?

Как изменится, возможно, в самое ближайшее время жизнь речных людей не только в Зеленом Яру, но и в сотнях таких национальных поселений вдоль Оби, извечной кормилицы, и ее притоков? Чем займутся люди, если промышленный лов рыбы сойдет на нет? На что конкретно, на какие профессии ориентировать подрастающее поколение, какие умения и навыки прививать?

Задуматься над этим, начать активный поиск ответов на эти и множество сопутствующих вопросов нужно уже сейчас, и Архипу Тохме с Артёмом, и представителям национальной интеллигенции, и властным структурам региона всех уровней, и широкой общественности, наконец. Делать это надо срочно, не откладывая, разрабатывая варианты развития событий, опираясь на изыскания и разработки ученых, знакомя с ними речной народ, чтобы сообща создавать его будущее, сохраняя извечный священный трепет перед матушкой-природой.