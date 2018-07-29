Как правильно ссориться (подробная инструкция)

Выплёскивайте гнев

Если хочется кричать — кричите, плакать — плачьте. Подавлять эмоции опасно: это может войти в привычку и навредить здоровью (доказано научными исследованиями). Но помните: никакого насилия!

Осуждайте поступок, а не человека

В плену эмоций мы редко осознаём, что нас раздражает не личность партнёра, а его поступки. Во время ссоры обсуждайте только действия оппонента, которые вывели вас из себя. Перейдя на личности, вы покажете, что у вас не осталось разумных аргументов. Фото: shutterstock.com Не вспоминайте старые обиды

Простить близкого человека за давнюю обиду означает пройти этот этап и больше о нём не вспоминать. Если вспоминаете — значит, не простили. А если вспоминаете во время ссоры — значит, не только не простили, но и пытаетесь манипулировать партнёром, «нагрузив» его чувством вины.

Избегайте крайностей в высказываниях

«Никогда», «всегда», «обязан», «должен» — неполный список стоп-слов во время ссоры. Если вы их произносите, скорее всего, считаете свои высказывания абсолютной истиной, не обращая внимания на доводы другой стороны. А конфликт можно разрешить только вдвоём. Фото: shutterstock.com Не ставьте ультиматумов

Ультиматум оправдан в крайних ситуациях. Но в большинстве случаев это прямой путь к тирании и недоверию в отношениях. Ультиматум способен завершить ссору, но не разрешить её.

Не упоминайте родственников

Упоминать родителей или детей вашего партнёра в негативном ключе — табу. Такие оскорбления задевают сильнее, чем оскорбления в собственный адрес. Разрешайте ссору самостоятельно как двое взрослых людей. Вплетая в ссору родню, вы рискуете разжечь нешуточный конфликт. Фото: shutterstock.com Не сравнивайте партнёра с другими

Ещё одна запретная зона: сравнивать партнёра с другими людьми, особенно с бывшими. Это ранит самолюбие, подрывает доверие и заставляет сомневаться в чувствах. Оправдаться будет трудно.

Завершайте конфликт

Доводите ссору до логического завершения: признайте неправоту, согласитесь на компромисс, обсудите выводы. Обнимите близкого человека и скажите, что вам очень не хотелось ссориться. Фото: shutterstock.com Статьи по теме 11 признаков нездоровых отношений, которые мы обычно не хотим замечать (а зря) Что такое созависимые отношения и в чём их опасность Зависимость или привязанность: как заметить вредные отношения и постараться из них выйти Как перестать обижаться на других людей: 3 способа

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