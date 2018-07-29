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Как правильно ссориться (подробная инструкция)
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Как правильно ссориться (подробная инструкция) 

The Challenger 56 минут назад
Фото: The Challenger
Выплёскивайте гнев
Если хочется кричать — кричите, плакать — плачьте. Подавлять эмоции опасно: это может войти в привычку и навредить здоровью (доказано научными исследованиями). Но помните: никакого насилия!
Осуждайте поступок, а не человека
В плену эмоций мы редко осознаём, что нас раздражает не личность партнёра, а его поступки. Во время ссоры обсуждайте только действия оппонента, которые вывели вас из себя. Перейдя на личности, вы покажете, что у вас не осталось разумных аргументов. Фото: shutterstock.com  Не вспоминайте старые обиды
Простить близкого человека за давнюю обиду означает пройти этот этап и больше о нём не вспоминать. Если вспоминаете — значит, не простили. А если вспоминаете во время ссоры — значит, не только не простили, но и пытаетесь манипулировать партнёром, «нагрузив» его чувством вины.
Избегайте крайностей в высказываниях
«Никогда», «всегда», «обязан», «должен» — неполный список стоп-слов во время ссоры. Если вы их произносите, скорее всего, считаете свои высказывания абсолютной истиной, не обращая внимания на доводы другой стороны. А конфликт можно разрешить только вдвоём. Фото: shutterstock.com  Не ставьте ультиматумов
Ультиматум оправдан в крайних ситуациях. Но в большинстве случаев это прямой путь к тирании и недоверию в отношениях. Ультиматум способен завершить ссору, но не разрешить её.
Не упоминайте родственников
Упоминать родителей или детей вашего партнёра в негативном ключе — табу. Такие оскорбления задевают сильнее, чем оскорбления в собственный адрес. Разрешайте ссору самостоятельно как двое взрослых людей. Вплетая в ссору родню, вы рискуете разжечь нешуточный конфликт. Фото: shutterstock.com  Не сравнивайте партнёра с другими
Ещё одна запретная зона: сравнивать партнёра с другими людьми, особенно с бывшими. Это ранит самолюбие, подрывает доверие и заставляет сомневаться в чувствах. Оправдаться будет трудно.
Завершайте конфликт
Доводите ссору до логического завершения: признайте неправоту, согласитесь на компромисс, обсудите выводы. Обнимите близкого человека и скажите, что вам очень не хотелось ссориться. Фото: shutterstock.com Статьи по теме 11 признаков нездоровых отношений, которые мы обычно не хотим замечать (а зря) Что такое созависимые отношения и в чём их опасность Зависимость или привязанность: как заметить вредные отношения и постараться из них выйти Как перестать обижаться на других людей: 3 способа
Запись «Как правильно ссориться (подробная инструкция)» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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