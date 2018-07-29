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На Марсе стоит ожидать самоубийства
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На Марсе стоит ожидать самоубийства 

РИА «ФедералПресс» 56 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал проекты жилья НАСА для экспедиций на Марс. Он считает, что участники экспедиции перебьют друг друга в пути или потеряют рассудок и погибнут по прибытии.
«НАСА показала проекты жилья на Марсе. Выглядит под стать безумному замыслу Илона Маска отправить туда сто человек с билетом в один конец. Кто не сойдёт с ума или не перебьет друг друга в звездолете, обезумеет или покончит собой в этих чумах на абсолютно враждебной планете», — цитирует запись в Твитттере РИА «Новости».
Напомним, что НАСА полагает, что высадка человека на Марс будет возможна уже в 2030-х годах. Для этого участники экспедиции должны будут поработать на МКС, освоить окололунное пространство и отработать необходимые технологии. Сначала планируется сделать лишь виток вокруг Марса и возвращение не Землю с образцами грунта. И только потом высаживать астронавтов на Марс.
Фото: https://pixabay.com/ru/
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