На Марсе стоит ожидать самоубийства

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал проекты жилья НАСА для экспедиций на Марс. Он считает, что участники экспедиции перебьют друг друга в пути или потеряют рассудок и погибнут по прибытии.

«НАСА показала проекты жилья на Марсе. Выглядит под стать безумному замыслу Илона Маска отправить туда сто человек с билетом в один конец. Кто не сойдёт с ума или не перебьет друг друга в звездолете, обезумеет или покончит собой в этих чумах на абсолютно враждебной планете», — цитирует запись в Твитттере РИА «Новости»

Напомним, что НАСА полагает, что высадка человека на Марс будет возможна уже в 2030-х годах. Для этого участники экспедиции должны будут поработать на МКС, освоить окололунное пространство и отработать необходимые технологии. Сначала планируется сделать лишь виток вокруг Марса и возвращение не Землю с образцами грунта. И только потом высаживать астронавтов на Марс.

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