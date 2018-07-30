Поляка, осквернившего мемориал орлят, оштрафовали во Львове

Об этом сообщает сайт Львовского горсовета.

29 июля во Львове состоялось судовое заседание над поляком Матеушем Пасеком, задержанным за повреждение щитов вокруг скульптур львов на территории польских военных захоронений на Лычаковском кладбище.

По результатам заседания его оштрафовали на 85 грн по статье о мелком хулиганстве.

«Еще 340 грн нужно оплатить судебного сбора», — говорится в сообщении.

Задержанный поляк является жителем Кракова . На судебном заседании также присутствовал представитель Генерального консульства Республики Польша во Львове.

Во Львове вечером 28 июля группа мужчин из Польши разрушила деревянные реставрационные панели вокруг двух скульптур львов на территории польского военного Кладбища Орлят.

Мемориал орлят — польский военный мемориал во Львове. «Орлята» — это участники боев против Западноукраинской народной республики (ЗУНР, 1918-1919 гг.) и против большевиков (1920 г.). Они были похоронены на Кладбище защитников Львова, которое является частью Лычаковского кладбища.