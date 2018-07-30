Ещё
Поляка, осквернившего мемориал орлят, оштрафовали во Львове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поляка, осквернившего мемориал орлят, оштрафовали во Львове 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает сайт Львовского горсовета.
29 июля во Львове состоялось судовое заседание над поляком Матеушем Пасеком, задержанным за повреждение щитов вокруг скульптур львов на территории польских военных захоронений на Лычаковском кладбище.
По результатам заседания его оштрафовали на 85 грн по статье о мелком хулиганстве.
«Еще 340 грн нужно оплатить судебного сбора», — говорится в сообщении.
Задержанный поляк является жителем Кракова. На судебном заседании также присутствовал представитель Генерального консульства Республики Польша во Львове.
Во Львове вечером 28 июля группа мужчин из Польши разрушила деревянные реставрационные панели вокруг двух скульптур львов на территории польского военного Кладбища Орлят.
Мемориал орлят — польский военный мемориал во Львове. «Орлята» — это участники боев против Западноукраинской народной республики (ЗУНР, 1918-1919 гг.) и против большевиков (1920 г.). Они были похоронены на Кладбище защитников Львова, которое является частью Лычаковского кладбища.
Украина.ру: последние новости
Конец аналоговому телевидению в Украине Политзаключенный Ефремов: Два года за решеткой (текст готов)(фото готово) Наблюдения за наблюдающими: Почему каждому украинцу надо обязательно приехать в Крым
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве125
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле326
Опубликован финальный доклад о MH37019
Названа дата глобальной катастрофы25
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве165
Видео
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
02:29
Опубликован финальный доклад о MH370
Происшествия
02:18
Пуск «Криптона» с Су-34 попал на видео
Армия Оружие
01:49
Смена власти в Пакистане хороша для российского оружия
Оружие Азия
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение