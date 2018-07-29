Поляк задержан за повреждение польского мемориала во Львове

Об этом, как пишет ZAXID.NET, сообщил директор ЛКП «Музей „Лычаковское кладбище“» Михаил Нагай.

Большинству участников группы удалось скрыться с места происшествия, однако охрана кладбища совместно с полицией все же задержала одного из нападавших.

Последний заявил, что его зовут Матеуш Пасек и проживает он в польском городе Краков . Поляк также рассказал, что в группе было 9 человек. Все они остановились в одном из львовских хостелов.

Пресс-служба патрульной полиции подтвердила иностранное подданство задержанного. Его доставили в райотдел для дачи показаний. На месте происшествия также работали сотрудники СБУ и следователи Лычаковского райотдела полиции.

Как сообщалось, 13 марта на Лычаковском кладбище во Львове прогремел взрыв возле польского Мемориала орлят. Неизвестный бросил взрывное устройство через забор на газон. Взрыв прогремел в 15 метрах от хозяйственных помещений. В результате никто не пострадал, надгробия также не были повреждены.

Отметим, что Мемориал орлят — польский военный мемориал во Львове. «Орлята» — это участники боев против Западноукраинской народной республики (ЗУНР, 1918-1919 гг.) и против большевиков (1920 г.). Они были похоронены на Кладбище защитников Львова, которое является частью Лычаковского кладбища.