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На параде десантный катер врезался в опору Благовещенского моста
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На параде десантный катер врезался в опору Благовещенского моста 

АиФ Санкт-Петербург 59 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Столкновение катера с опорой Благовещенского моста произошло во время парада в акватории Невы, сообщает Фонтанка.Ру.
По данным СМИ, десантный катер типа «Серна» снесло течением от впереди идущих кораблей и он навалился левым бортом на опору моста. К счастью, судно не получило серьезных повреждений. Отойдя от опоры, оно смогло выровнять курс и продолжить движение.
Напомним, сегодня в Петербурге в 11.30 начался Главный военно-морской парад на Неве, затем он продолжился на Кронштадтском рейде. Изначально предполагалось, что Владимир Путин будет присутствовать на обеих площадках, однако глава государства принимал парад только на Сенатской площади.
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