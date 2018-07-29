На параде десантный катер врезался в опору Благовещенского моста 

Столкновение катера с опорой Благовещенского моста произошло во время парада в акватории Невы, сообщает Фонтанка.Ру.
По данным СМИ, десантный катер типа «Серна» снесло течением от впереди идущих кораблей и он навалился левым бортом на опору моста. К счастью, судно не получило серьезных повреждений. Отойдя от опоры, оно смогло выровнять курс и продолжить движение.
Напомним, сегодня в Петербурге в 11.30 начался Главный военно-морской парад на Неве, затем он продолжился на Кронштадтском рейде. Изначально предполагалось, что Владимир Путин будет присутствовать на обеих площадках, однако глава государства принимал парад только на Сенатской площади.