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Студия по пошиву одежды выиграла самый крупный грант на «РИТМЕ»
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Студия по пошиву одежды выиграла самый крупный грант на «РИТМЕ» 

Омск Здесь 59 минут назад
Фото: Омск Здесь
Торжественное награждение прошло во время закрытия форума 28 июля. По информации пресс-службы министерства по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области, в ДОЛ «Березка» состоялось торжественное заклятие молодежного форума «РИТМ».
19 проектов, которые презентовали участники в рамках форума, получили финансирование. В числе победителей оказались Олег Ребофа с проектом создания бескаркасной мебели, на реализацию выделили 107 тыс. рублей, 200 тысяч рублей получил Артем Кусочков, представивший хостел «Иртыш». 300 тыс. рублей на развитие проекта по производству ульев для пчёл выиграл Алексей Шмаков. Самую большую сумму, 317 тыс. рублей, получила студия по пошиву детской одежды Family look Марии Кутузовой.
В числе проектов, представляющих социальные инициативы, выделили Ярослава Максименко с работой «соОбщение», он получил 150 тыс. рублей. Валентин Волков, организовавший в деревне Калачинского района школу смешанных единоборств, также получил максимальные 150 тыс. Кроме них в числе лауреатов оказался проект Александра Сафина по организации и проведению уличных тренировок.
— Защита была невероятно сложная, — делится эмоциями соавтор проекта «Уличные тренировки» Инна Сафина. — Мы целую неделю готовились, несколько раз переделывали работу, а в итоге все равно сделали по-своему, и у нас все получилось. Грант — это небольшой шаг в развитии нашего социального проекта. РИТМ дал нам не только деньги, но и огромный импульс к развитию, а главное, понимание, куда двигаться дальше. Мы в какой-то момент просто остановились и не могли решить, что делать. После РИТМа мы осознали, что у нас миллион вариантов развития!
Добавим, что помимо оглашения обладателей гранта на закрытии форума прошел фешн-показ, концерт, а также мастер-класс по ирландским танцам, в котором приняли участие все участники «РИТМА».
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