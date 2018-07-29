Британский парламент призвал противостоять угрозе со стороны России

Парламент Великобритании призвал правительство к координации работы ведомств, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны России . Такой вывод, как сообщает ТАСС, содержится в опубликованном в воскресенье парламентском докладе «Дезинформация и фейковые новости». Одна из глав доклада посвящена РФ.

В документе отмечается, что шесть парламентских комитетов объединили свои усилия в борьбе с российским влиянием на политическую жизнь королевства. Поэтому правительство призывают координировать совместную работу с различными компетентными министерствами.