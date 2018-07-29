Британский парламент призвал противостоять угрозе со стороны России 

Парламент Великобритании призвал правительство к координации работы ведомств, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны России. Такой вывод, как сообщает ТАСС, содержится в опубликованном в воскресенье парламентском докладе «Дезинформация и фейковые новости». Одна из глав доклада посвящена РФ.
В документе отмечается, что шесть парламентских комитетов объединили свои усилия в борьбе с российским влиянием на политическую жизнь королевства. Поэтому правительство призывают координировать совместную работу с различными компетентными министерствами.
Комитет по вопросам культуры, СМИ, спорта и цифровых технологий британского парламента подозревает Россию во вмешательстве в процесс проведения референдума по вопросу выходы страны из Евросоюза в июне 2016 года и досрочных всеобщих парламентских выборов в июне 2017 года. По мнению комитета, Россия якобы могла повлиять на исход голосования с помощью использования социальных сетей, Москва это категорически отрицает.