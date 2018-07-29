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Подсадившему на иглу Борисову другу Бони дали срок
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Подсадившему на иглу Борисову другу Бони дали срок 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
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Стилист Даны Борисовой обвинил ее во лжи: «Она оклеветала меня на всю страну»Рэй Самедов возмущен словами телеведущей. Рэй Самедов, известный зрителю по проекту «Дом-2», попал в тюрьму. Друга Виктории Бони, который работал стилистом, приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Ему предъявили обвинение по статье 228 УК РФ за незаконное производство, хранение и сбыт наркотических и психотропных веществ. Именно Самедов предположительно и был тем наркодилером, который подсадил на иглу Дану Борисову.
Самедов был задержан в июне после того, как в его квартире в Раменском были проведены обыски, в ходе которых правоохранительные органы обнаружили запрещенные вещества. Мужчина был арестован и передан под суд.
Самедов принимал участие в скандальной телестройке вместе с Викторией Боней, а затем стал ее стилистом. Позже он завел дружбу с Даной Борисовой и приобщил ее к наркотикам. Об этом заявляла ранее сама теледива. Кроме этого Рэй был вхож в светскую тусовку, передает Telegram-канал Mash.
Напомним, что Дане Борисовой пришлось пройти длительный курс реабилитации в одной из клиник в Таиланде. Сейчас, по словам ведущей, она полностью восстановила свои силы и продолжает работать над собой.
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