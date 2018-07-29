Звезду «Дома-2» приговорили к трем годам за наркотики

Суд приговорил бывшего участника «Дома-2» Рэя Самедова к трем годам лишения свободы за приобретение и хранение наркотиков.

Его задержали на Никулинской улице в Москве и при обыске обнаружили при нем 20 грамм амфетамина, сообщает паблик Mash.

Самедов был личным стилистом Виктории Бони , вместе с которой он участвовал в реалити-шоу.

Кроме того, известно о его дружбе с телеведущей Даной Борисовой , которая заявила, что именно из-за него пристрастилась к запрещенным веществам. Эти обвинения в свой адрес Самедов опровергал.

В последнее время бывших звезд «Дома-2» стал преследовать злой рок.

В начале июля умерла бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Полина Лобанова , а в конце июня упала с 19-го этажа другая звезда проекта Анастасия Тарасюк.

В декабре 2017 года скончалась еще одна бывшая участница шоу, Мария Политова . По предварительным данным, причиной смерти стал резкий скачок артериального давления из-за сочетания лекарств с алкоголем.

В конце того же года бывший участник «Дома-2» Глеб Жемчугов, более известный под прозвищем Клубничка, врезался в несколько припаркованных у обочины автомобилей, гоняя по ночной Москве. По некоторым данным, он находился в нетрезвом состоянии.

Недавно стало известно о решении снести съемочную площадку «Дома-2» в Новой Москве. Эта новость вызвала бурную реакцию в Сети.