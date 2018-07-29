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Звезду «Дома-2» приговорили к трем годам за наркотики
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Звезду «Дома-2» приговорили к трем годам за наркотики 

Ридус 1 час назад
Фото: News.ru
Суд приговорил бывшего участника «Дома-2» Рэя Самедова к трем годам лишения свободы за приобретение и хранение наркотиков.
Его задержали на Никулинской улице в Москве и при обыске обнаружили при нем 20 грамм амфетамина, сообщает паблик Mash.
Самедов был личным стилистом Виктории Бони, вместе с которой он участвовал в реалити-шоу.
Кроме того, известно о его дружбе с телеведущей Даной Борисовой, которая заявила, что именно из-за него пристрастилась к запрещенным веществам. Эти обвинения в свой адрес Самедов опровергал.
В последнее время бывших звезд «Дома-2» стал преследовать злой рок.
В начале июля умерла бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Полина Лобанова, а в конце июня упала с 19-го этажа другая звезда проекта Анастасия Тарасюк.
В декабре 2017 года скончалась еще одна бывшая участница шоу, Мария Политова. По предварительным данным, причиной смерти стал резкий скачок артериального давления из-за сочетания лекарств с алкоголем.
В конце того же года бывший участник «Дома-2» Глеб Жемчугов, более известный под прозвищем Клубничка, врезался в несколько припаркованных у обочины автомобилей, гоняя по ночной Москве. По некоторым данным, он находился в нетрезвом состоянии.
Недавно стало известно о решении снести съемочную площадку «Дома-2» в Новой Москве. Эта новость вызвала бурную реакцию в Сети.
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