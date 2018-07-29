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Звезда «Дома-2» и возможный драг-дилер Даны Борисовой осужден на три года
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Звезда «Дома-2» и возможный драг-дилер Даны Борисовой осужден на три года 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Звездного стилиста Рэя Самедова, известного по участию в телепроекте «Дом-2» и дружбе с представителями отечественного шоу-бизнеса, осудили на три года лишения свободы с пребыванием в колонии общего режима, сообщает Утро.ру. Суд признал его виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических веществ по статье 228 Уголовного Кодекса.
Также приятеля другой известной участницы телестройки Виктории Бони подозревают в «поставках» наркотиков и «подсаживании» на запрещенные вещества ведущей Даны Борисовой. В одной из телепередач Дана сама признавалась, что именно он виновен в ее пристрастии.
Ранее Пятый канал рассказывал о проблемах Борисовой с наркотиками. Из-за зависимости ведущей пришлось бороться за возможность видеться с 10-летней дочерью Полиной, которую, по ее словам, против матери настраивает бывший супруг.
Чтобы доказать, что ведет трезвый образ жизни, Дана Борисова выкладывала в сеть фотографии справок из наркодиспансера и свои личные фото, наглядно демонстрирующие перемены к лучшему.
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