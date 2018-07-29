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Военные опровергли сообщение об инциденте с «Серной» на параде в Питере
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Военные опровергли сообщение об инциденте с «Серной» на параде в Питере 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Сообщение о том, что десантный катер типа «Серна» навалился бортом на опору Благовещенского моста во время Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, военные опровергли.
Пресс-служба Западного военного округа сообщила, что никаких инцидентов не было, передает ТАСС.
Парад, который проходит в исторической части Санкт-Петербурга и на Кронштадтском рейде, принял лично президент России Владимир Путин.
Утром Путин прибыл в Петербург на вертолете, встретился с военными моряками, проехал по акватории и осмотрел корабли, которые принимают участие в торжественном смотре.
Президент поблагодарил военных моряков за службу, за то, что они высоко держат звание неустрашимого и несокрушимого российского флота.
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