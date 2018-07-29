Капитальный ремонт поликлиники завершат к осени в Ступине

В подмосковном Ступине в осени планируют завершить капитальный ремонт здания поликлиники для взрослых, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области

В рамках рабочей поездки в Ступино 28 июля министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков встретился с представителями общественных организаций горокруга. Он рассказал, какая работа проводится министерством по улучшению качества оказания медицинских услуг жителям области.

«За последние четыре года мы смогли отремонтировать более 500 и построить более 60 новых медицинских учреждений. Нам удалось значительно снизить смертность от онкологии, от сердечно-сосудистых заболеваний, младенческую смертность. У нас хорошие показатели и по другим направлениям работы. Уже два года здесь функционирует новый пятиэтажный роддом, а к осени текущего года мы планируем завершить капитальный ремонт и здания поликлиники для взрослых Ступинской ЦРКБ», — сказал Марков.

Во встрече также приняли участие глава городского округа Ступино Вера Назарова, председатель местного совета депутатов Павел Челпан , директор территориального фонда ОМС Московской области Ольга Мисюкевич, представители общественных организаций, руководители медицинских учреждений городского округа.

Активисты общественных организаций поделились пожеланиями по улучшению работы здравоохранения в городском округе, а также поблагодарили за достигнутые результаты главу профильного ведомства. В частности, отдельно была отмечена хорошая работа скорой медицинской помощи.

Подводя итоги встречи, Марков подчеркнул, что министерство обязательно учтет озвученные предложения, и выразил надежду на совместную плодотворную работу с общественными организациями Ступина.

«Хочу поблагодарить всех за встречу. Как и в любой системе, у нас тоже бывают недоработки. Уверен, если мы будем вместе обсуждать возникающие вопросы, решать их будет значительно проще. Работа здравоохранения находится на особом контроле у губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева , он всегда нас поддерживает, считаю, мы должны оправдывать его доверие», — добавил министр.