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В Уфе оштрафован охранник, напавший в «Пятёрочке» на клиентку
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В Уфе оштрафован охранник, напавший в «Пятёрочке» на клиентку 

Новости Рязани 21 минуту назад
Фото: Новости Рязани
В Уфе женщине пострадавшей во время стычки с охранником и персоналом супермаркета «Пятерочка» удалось отсудить у владельцев магазина и ЧОПа моральную компенсацию.
Как сообщает ToDay News Ufa, в суд с иском обратилась гражданка, пострадавшая от рук охранника супермаркета «Пятерочка». У нее был конфликт с сотрудниками супермаркета, а потом в дело вмешался охранник, который применил против дамы физическую силу. Потерпевшая получила телесные повреждения, а также моральные страдания от унижения, боли и страха.
Иск был подан против ООО «Агроторг» (владелец магазина), и ООО «ЧОП „Добрыня — Патруль“ (у них числится охранник). Потерпевшая потребовала компенсацию в размере 20 000 рублей. Рассмотрев дело, суд постановил взыскать с ответчиков 2,5 тысячи рублей в пользу истицы.
Данное решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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