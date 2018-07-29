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Онлайн-карта управления отходами страны появится до конца года
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Онлайн-карта управления отходами страны появится до конца года 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Карта должна бы появиться до конца года. Непростой вопрос, но без цифровизации этих процессов реформу осуществить будет очень тяжело, — заявил он. — Скоро по всей стране начнется строительство мусороперерабатывающих заводов, сортировочных комплексов. За всеми этими стройками, безусловно, надо будет наблюдать в постоянном режиме, что и как там происходит. Все контролировать сложно, но мы планируем это сделать с помощью ситуационных центров, веб-камер, космических технологий».
Полную версию интервью с главой Минприроды читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".
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