«Один Боярский фильм не спасёт»: в новых «Гардемаринах» появится шевалье де Брильи

Совсем скоро Светлана Дружинина приступит к съемкам четвертой части знаменитой киноэпопеи о гардемаринах. Она уже представила нескольких актеров из «старой гвардии», которые примут участие в картине. И вот очередной сюрприз — в фильм вернется персонаж, сыгранный Михаилом Боярским , — шевалье де Брильи.

Поклонники кинофильма, конечно же, помнят пылкого француза и его страсть к русской красавице Анастасии Ягужинской, песня «Ланфрен-Ланфра», в исполнении Михаила Сергеевича, стала его визитной карточкой, а фраза «Анастасия, звезда моя» стала крылатой. Когда Светлана Дружинина начала представлять актеров, которые сыграют в новом фильме о гардемаринах, звучал стройный хор голосов, мечтающих вновь увидеть шевалье на экране, но казалось, что это невозможно — ведь персонаж Боярского погиб во второй части фильма. Оказывается, для кино нет ничего невозможного, и де Брильи вернется.

«Продолжаем работу над «Гардемаринами». Представляю наших актеров. Конечно, зрители встретятся с Михаилом Боярским! Ка-ак?!.. де Брильи погиб на водяной мельнице! — скажете вы. Но у него есть совершенно четкая причина оказаться здесь и сейчас в нашем фильме. Какая именно, увидите. Но она абсолютно достоверна. На нашей земле многие воскресали и, как скажет один из исторических героев нашего фильма: «Не оскудеет чудом Русская земля!» — написала Светлана Дружинина, опубликовав фото Михаила Боярского с кинопроб. Теперь, когда стало очевидно, что шевалье де Брильи появится в кинокартине, мнения потенциальных зрителей разделились. В то время как одни радовались скорой встрече с полюбившимся героем и робко надеялись, что и Татьяна Лютаева тоже появится на экране, другие с печалью констатировали — Михаил Сергеевич уже слишком стар дл героя, тем более героя-любовника, и ужасались быстротечности времени.