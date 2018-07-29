«Один Боярский фильм не спасёт»: в новых «Гардемаринах» появится шевалье де Брильи 

Совсем скоро Светлана Дружинина приступит к съемкам четвертой части знаменитой киноэпопеи о гардемаринах. Она уже представила нескольких актеров из «старой гвардии», которые примут участие в картине. И вот очередной сюрприз — в фильм вернется персонаж, сыгранный Михаилом Боярским, — шевалье де Брильи.
Поклонники кинофильма, конечно же, помнят пылкого француза и его страсть к русской красавице Анастасии Ягужинской, песня «Ланфрен-Ланфра», в исполнении Михаила Сергеевича, стала его визитной карточкой, а фраза «Анастасия, звезда моя» стала крылатой. Когда Светлана Дружинина начала представлять актеров, которые сыграют в новом фильме о гардемаринах, звучал стройный хор голосов, мечтающих вновь увидеть шевалье на экране, но казалось, что это невозможно — ведь персонаж Боярского погиб во второй части фильма. Оказывается, для кино нет ничего невозможного, и де Брильи вернется.
«Продолжаем работу над «Гардемаринами». Представляю наших актеров. Конечно, зрители встретятся с Михаилом Боярским! Ка-ак?!.. де Брильи погиб на водяной мельнице! — скажете вы. Но у него есть совершенно четкая причина оказаться здесь и сейчас в нашем фильме. Какая именно, увидите. Но она абсолютно достоверна. На нашей земле многие воскресали и, как скажет один из исторических героев нашего фильма: «Не оскудеет чудом Русская земля!» — написала Светлана Дружинина, опубликовав фото Михаила Боярского с кинопроб. Теперь, когда стало очевидно, что шевалье де Брильи появится в кинокартине, мнения потенциальных зрителей разделились. В то время как одни радовались скорой встрече с полюбившимся героем и робко надеялись, что и Татьяна Лютаева тоже появится на экране, другие с печалью констатировали — Михаил Сергеевич уже слишком стар дл героя, тем более героя-любовника, и ужасались быстротечности времени.
«Это просто супер, что Боярский вернется, это не актер — это бриллиант! Может и Лютаева вернется? Такая любовь не должна пропасть…» «Вот смотрю на людей, как мы все стареем, и очень становится обидно и печально, что это неизбежно» «За Боярского особая радость! Легендарный актер и в продолжении любимого фильма! Обожаю Михаила Сергеевича с детства. Мой кумир» «Один Боярский фильм не спасёт.» «Очень стар, время безжалостно» «Ура! Мы все рады! Мега талант! Только не состаривайте его так сильно, пожалуйста!» «Если есть де Брильи значит должна быть Ягужинская, а значит Лютаева. А кто если не она?» «Люди, очнитесь! Все они старые! А успех первых гардемаринов не повторить!» При этом восторгов и радости по поводу участия Боярского было все же больше, для многих его персонаж стал символом настоящего чувства. А вот другие актеры, которых уже представила Светлана Дружинина, такого энтузиазма у зрителей не вызвали. Многие считают, что без Владимира Шевелькова и Сергея Жигунова фильм ждет провал и просят забыть Дружинину старые обиды, пригласив их на роли Саши Белова и Никиты Оленева.