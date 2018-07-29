Пакт Орбана-Йоханиса: Премьер Венгрии пригласил Румынию в Карпаты

По его мнению, Венгрия Румыния таким образом смогут добиться дальнейшего экономического роста и укрепления обороноспособности стран. Кроме того он отметил, что «только действуя совместно, на основе взаимного уважения, можно развивать Карпатский регион», передает Укринформ

«У нас есть ресурсы, политическая воля, поэтому предлагаем нашим соседям соединить наши страны совместными современными автомагистралями, железнодорожными и энергетическими линиями. Мы должны гармонично взаимодействовать для развития экономики и привлечения инвестиций, а также для укрепления наших вооруженных сил», — приводит украинское информагентство заявление Орбана, сделанное им во время выступления перед участниками Летнего Университета в курортном городе Беиле Тушнад в Румынии.

Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис пока никак не прокомментировал заявления венгерского премьера.