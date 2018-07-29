Ещё
Пакт Орбана-Йоханиса: Премьер Венгрии пригласил Румынию в Карпаты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пакт Орбана-Йоханиса: Премьер Венгрии пригласил Румынию в Карпаты 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
По его мнению, Венгрия и Румыния таким образом смогут добиться дальнейшего экономического роста и укрепления обороноспособности стран. Кроме того он отметил, что «только действуя совместно, на основе взаимного уважения, можно развивать Карпатский регион», передает Укринформ.
«У нас есть ресурсы, политическая воля, поэтому предлагаем нашим соседям соединить наши страны совместными современными автомагистралями, железнодорожными и энергетическими линиями. Мы должны гармонично взаимодействовать для развития экономики и привлечения инвестиций, а также для укрепления наших вооруженных сил», — приводит украинское информагентство заявление Орбана, сделанное им во время выступления перед участниками Летнего Университета в курортном городе Беиле Тушнад в Румынии.
Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис пока никак не прокомментировал заявления венгерского премьера.
Украина.ру: последние новости
В день Крещения Руси на Украину привезли восемь святынь Порт приписки: Святилище русского духа (ФОТО) Новинский попал на «Миротворец» за православие
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военные рассказали свою версию инцидента с катером286
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»217
Кравчук рассказал о «циничной» лжи властей38
В Австралии провоцируют США на «Третью мировую войну»21
Штурм об Осине: «Не так нищ, как говорит»2
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
03:25
Военные рассказали свою версию инцидента с катером
Армия
02:03
На полигоне Алабино проходит«Танковый биатлон»
Армия
30:01
С кондачка не решается: БРИКС решила быть острожной
В мире
00:31
А был ли «Новичок»: в бундестаге не верят в «дело Скрипалей»
В мире Статьи
03:25
Путин отметил успехи ВМФ России
Войска Армия
03:49
Сдавайте валюту: зачем России понадобились офшоры
Экономика
В Петербурге начался главный военно-морской парад. LIVE
Армия
00:50
Путин с катера поприветствовал участников парада ВМФ
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение