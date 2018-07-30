Гендиректор ЮСИ Юрий Иванов основал храм святого князя Владимира в Ставрополе 

В районе «Перспективный» в Ставрополе в храме святого равноапостольного князя Владимира состоялось первое богослужение. Сейчас это сооружение можно назвать украшением данной территории.
С предложением возвести новый храм в муниципалитете выступила Ставропольская епархия. На этот призыв откликнулся генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.
В 2016 году компания купила 1,5 га земли, подключила электричество, воду, другие сети, после чего началась стройка. Уже в декабре 2017 года храм мог похвастаться золотыми куполами и колоколами на звонницах. Отмечается, что их отливали по специальному заказу в Подмосковье. Некоторые из колоколов уникальные — на их корпусах указаны имена благотворителей.
В храме состоялась первое богослужение, которое приурочили к 1030-летию Крещения Руси князем Владимиром. Службу вел митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. На мероприятии присутствовали депутаты Государственной думы РФ, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Ставрополя Андрей Джатдоев, генеральный директор «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов, его семья, сотрудники компании, а также казаки и горожане.
«Отдельная благодарность за этот Божий дом, нашему благотворителю Юрию Иванову, его семье и сотрудникам компании «ЮгСтройИнвест», которые от всего сердца помогают нам укреплять и распространять православную веру. Незадолго до праздника этому прекрасному храму был присвоен статус собора. Сегодня уважаемый Юрий Иванович назначается его почетным ктитором», — сказал митрополит.
Так, гендиректор «ЮСИ» был удостоен епархиальной медалью Ставропольской и Невинномысской епархии «Ставропольский крест» II степени за большие заслуги, а также за поддержку, оказываемую Русской Православной церкви.
Иванов поблагодарил Митрополита и отметил, что к концу нынешнего года строительные работы на соборе в честь святого князя Владимира завершаться. При этом, в 2019 году начнется один из самых важных этапов в истории храма. Там живописцы начнут расписывать внутренние стены и свод.
«ФедералПресс» напоминает, что группы компаний «ЮгСтройИнвест» в Краснодаре строит микрорайоны Панорама и Губернский.