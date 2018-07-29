Путешествие с детьми на Онежское озеро

Самое главное — запомните, как ласково называют это прекрасное озеро. Онего! Не скажите случайно «Онега», ибо Онега — это могучая северная река, впадающая в Белое море в Архангельской области , на ней стоит одноимённый город, но они никакого отношения к Онежскому озеру не имеют. А то нагуглите на свою голову и заедете в поморские края… Но в любом случае — путешествие увлекательное и длинное, длиннее, чем вокруг Ладоги. Провести в нём неделю — как чихнуть.

Свирь — граница между мирами

Онего от Ладоги не слишком далеко — всего-то река Свирь между ними смешной длины 224 километра (правда, широкая и быстрая). Из Онежского озера она вытекает, в Ладожское впадает, по ней ходят всякие корабли, которые способны втиснуться в старые шлюзы двух ГЭС — в Свирьстрое и в Подпорожье . Но мы-то сухопутные, мы поедем по шоссе. Сначала — по трассе «Кола», до Лодейного Поля. А там поворачиваем на Подпорожье, то есть движемся вдоль Свири вверх по течению. До Подпорожья шоссе вполне приличное, но дальше, в сторону Вознесенья, оно становится сильно на любителя. Но, увы, другой дороги до Онежского озера тут нет. Зато когда вы будете спускаться к Свири с Вепсской возвышенности в районе Кипрушина, вы впервые увидите Онего перед собой — далёкую синюю полоску. Ладога тоже синяя, но Онего её перещеголяло по аквамариновому блеску своей воды.

В кельтских сказках эльфы на волшебных холмах отнимали у путешественников чувство времени, те заходили в эти холмы на час, а выходили через многие годы.

В Вознесенье нам нужен будет паром. Это, конечно, не «Силья Лайн» и не «Викинг», но данное плавсредство исправно выполняет свои функции, а большего от него и не требуют. Паром новый, старый уже сломался от надрыва — шутка ли, круглый год (река здесь не замерзает) он трудится на трассе, ведущей в Петрозаводск . Учитывая, что большой посёлок Вознесенье разбит рекой надвое и моста здесь никогда не было, вы понимаете, как местные любят, холят и лелеют свой паром. Только имейте в виду, он ходит по расписанию, примерно раз в час, и с 23-х до 6-ти у него заслуженный отдых. Опоздаете — будете куковать в Вознесенье до утра. А за рекой начинается сказка. Грейдерная дорога карабкается куда-то вверх, и скоро Свирь мелькнёт в заднем зеркале и скроется. Кругом стоят леса дремучие, остроконечные ёлки, дрожащие осины, мощные берёзы… Грибов здесь в сезон — не унести. Но наша первая настоящая достопримечательность ждёт в деревне Щелейки. Здесь стоит чудесная старинная церковь Дмитрия Солунского — настоящая северная красота. Увы, красота эта отчаянно нуждается в реставрации, ведь дерево без специальной обработки гниёт довольно быстро, и нижние венцы церкви и отдельно стоящей колокольни уже изрядно попорчены жуками и грибком. Вот в Норвегии древние ставкирки постоянно промазывают консервирующим составом, отчего они пахнут, как шпалы, зато стоят столетиями непоколебимо. Но норвежский опыт нам не указ… А другая достопримечательность потребует усилий, чтобы до неё добраться. Это габбро — долеритовая скала, образующая высоченный обрыв над озером. Когда-то здесь бушевали вулканы, и раскалённая магма выдавливалась сквозь трещины наверх, так образовались эти скалы и застыли навсегда. Они стали уже старыми, сами покрылись трещинами, сквозь которые растёт трава, по ним карабкается земляника, свешивая вниз усы, а важные пчёлы торжественно облетают огромные заросли цветущего кипрея и других трав, растущих у подножия горы. К сожалению, к скале вплотную не подъехать, надо от деревни Щелейки идти по старой заброшенной дороге — указателей нет, но местные жители подскажут. Когда вы увидите скалу, вы поймёте, что шли не зря. Под ногами куски породы, отколовшиеся от скалы, звенят, как фарфоровая посуда. И тихо дышит гора, навсегда успокоив свой огненный нрав. Когда мы вернёмся на дорогу, у нас хватит сил только доползти до следующей деревни с милым названием Гимрека. Вообще карельские названия могут показаться смешными, часто они слиты со словами, имеющими отношение к воде: Вехручей, Шелтозеро, Кильостров, Рыбрека. А уж деревня Другая Река заставит улыбнуться даже мизантропа. Ведь карельская (и соседняя вепсская) культура прямиком связана с водой — без водоёма жизни тут нет, просто колодец — это не то, здесь надо ловить рыбу, плавать на лодке, шумно полоскать бельё с мостков… Но не купаться. Мода на купание так и не проникла в сознание коренных деревенских жителей. Когда совсем жарко, карелы залезают в воду и стоят в ней столбиком. Плавать, пугая рыбу, здесь не принято, а многие и просто не умеют. Так что если увидите пловца — знайте, это турист или дачник-горожанин. Кстати, формально здесь ещё Ленинградская область , но все знают — волшебная страна Карелия простирается до Свири. В Гимреке полюбуемся на прекрасную Рождественскую церковь 1695 года постройки. Она выглядит получше, чем Щелейкинская, потому что отреставрирована. Храм стоит в стороне от дороги на холме, и просто посидеть возле него в густой траве на поле — удивительное удовольствие. Отсюда видны озеро и Щелейкинская скала. И хотя рядом жилая деревня и шоссе, но здесь как будто останавливается время. Помните об этих особенностях карельских красот! В кельтских сказках эльфы на волшебных холмах отнимали у путешественников чувство времени, те заходили в эти холмы на час, а выходили через многие годы. Здесь, конечно, так не будет, но помните, что дорога ещё дальняя.

От гробницы Наполеона до заброшенного аэродрома

Дальше будет большое село Шелтозеро с вепсским музеем прямо в центре села, а потом — село Шокша. Там стоит посетить знаменитые карьеры шокшинского кварцита — того самого малинового камня, из которого построены гробница Наполеона и мавзолей Ленина. Карьеры находятся за посёлком Кварцитный на берегу Онеги, частью они заброшены, и набрать малиновых камешков вам никто не помешает.

В Гирвасе сохранилась взлётная полоса длиной 2 километра 400 метров. По ней любят кататься байкеры, устраиваются даже международные фестивали.

Ну а затем на горизонте покажется прекрасный город Петрозаводск. Он стоит как раз на берегу озера, а из самого его высокого квартала, расположенного на горе и смешно называющегося Кукковка, далеко-далеко видно. В Петрозаводске есть музеи и театры, симпатичная набережная, всякие разные отели. Кто не с палаткой — будет возможность оценить (лично я люблю отель «Онего Палас» на набережной, он славится хорошей кухней, персоналом и чарующим запахом сушёных грибов в номере). Про кухню: если вы в Карелии не поедите горячих калиток с кашей и с картошкой, то вы зря коптите небо. Это такой пирожок из ржаной муки с начинкой, его пекут и финские карелы, если калитка сделана хорошо, крепенькая, хрустящая, то от неё невозможно оторваться. Ну и всякие рыбы онежские — тоже рекомендую, а также бесконечные карельские грибы и ягоды во всех видах. У Петрозаводска есть пригород — Соломенное, а оттуда можно попасть в самый северный в стране ботанический сад под открытым небом, который пестует Петрозаводский университет. Он находится на скалах Бараньи Лбы прямо напротив города. Если есть время — загляните, там интересно. А некоторые из Петрозаводска отправляются на всяких там «метеорах» в Кижи. Конечно, так можно сделать. Но у меня для вас припасён куда более интересный вариант обследования Кижского архипелага. Поэтому из Петрозаводска мы двигаемся на север, всё по той же Мурманке, до Кондопоги. Здесь шоссе отходит от берега озера, но приличных дорог к Онеге здесь нет, да и делать там без рыболовных надобностей, откровенно говоря, нечего. Зато в Кондопоге снова приближаемся к берегу. Кто не боится запаха ЦБК, тот может позволить себе обогнуть город и насладиться Успенской церковью (1774 года постройки) на берегу озера, в ней теперь музей. Она славится сохранными «небесами» (так в северном церковном зодчестве называют расписные потолки) и прочим внутренним убранством. Далее, к северу от Кондопоги всё по той же Мурманке, можно соблазниться названием Гирвас — это поворот налево. Дело в том, что там можно погулять по жерлу древнего, более чем двухмиллиарднолетнего вулкана. Это не скала, как в Щелейках, а именно застывшая магма, по которой иногда сбрасывают воду с находящейся рядом Пальеозерской ГЭС. Камни эти — тягучего чёрно-зелёного цвета, морщинистые, иссечённые водой и временем, и уже трудно представить себе раскалённую лаву, которая сжигала всё вокруг. Гирвас — это в переводе с саамского (да-да, тут уже и до саамов рукой подать!) важенка, самка северного оленя. По местной легенде, пошла девушка пасти оленей, да поскользнулась, упала со скалы и разбилась. Все олени ушли, одна только молодая важенка, которую девушка выкормила из соски, стала искать хозяйку, нашла мёртвую — и стала возле неё плакать. Плакала, плакала — и превратилась в водопад. На реке Суне, которую и запирает ГЭС, есть ещё одна чудная достопримечательность — Поор-порог, где сделаны деревянные лотки для спуска брёвен по порогу, чтобы они не ломались о камни. Ну а для самых продвинутых рекомендуется «секретный военный аэродром» Гирвас, который отлично читается на Гугле . На самом деле, его просто забросили военные, вся инфраструктура разрушена, всё заросло лесом, но сохранились дорожки и взлётная полоса длиной 2 километра 400 метров. По ней любят кататься байкеры, устраиваются даже международные фестивали. Поскольку бетон всё ещё очень прочный, можно хорошо разогнаться и почувствовать себя самолётом!

Медвежья гора

Ну а дальше у нас будет длинный и довольно скучный перегон до Медвежьегорска . Посмотрите на карту: мы объезжаем Заонежье, тот самый полуостров, к которому примыкает Кижский архипелаг. И в Кижи мы попадём с севера, а не с юга. Поверьте мне, так лучше. Полуостров разбит на узкие длинные полоски — чередование скальных гряд и озёр, похожих на трещины в земле. Так оно и есть — это всё последствия тектонических сдвигов земной коры. Из-за этой особенности Заонежья ездить здесь трудно — дорог мало, они все вытянуты с северо-запада на юго-восток, а перемычки между ними — часто раллийного качества. В Норвегии, тоже перебитой горами и фьордами, умудрились понаделать дорог такого качества, да ещё с массой тоннелей и мостов, что ездить удобно. Но нам, как я уже отмечала, разбогатевшая на нефти Норвегия не указ. Только одну дорогу в Заонежье поддерживают более-менее прилично — шоссе на Великую Губу. По нему и поедем.

Заонежье — это рай на земле. Грешно его пропустить между колёс и не прочувствовать.

Но сначала осмотрим Медвежьегорск. Первое, что надо сделать на подъезде к этому городу, — заправиться. Потом на всём Заонежье вы заправок не найдёте, есть только в Великой Губе, но ею соблазняются только местные да владельцы катеров. А дальше можно посмотреть на здешний шедевр — деревянное здание вокзала 1916 года постройки. Трудно сказать, какие рыцарские замки и ведьмины избушки представлял себе автор проекта архитектор Руфин Габе, но получилась трагикомическая постройка, трогательная в своей беззащитности. Однако же служит до сих пор! Некоторые, правда, утверждают, что Габе построил здание в стиле голландской церкви — но это явный поклёп, в Голландии храмы не такие, а вот любовь архитектора к неонародным формам была известна и зафиксирована многими его постройками и книгами. Другое здание, обязательное для осмотра в городе, — это гостиница Управления строительством ББК. В сталинские времена от этой аббревиатуры вздрагивали — Беломорско-Балтийский канал. Конечно, эта транспортная артерия была очень нужна стране (хотя проект, разумеется, ещё дореволюционный), но строили её в основном заключённые. Именно на ББК отрабатывалась «гениальная» идея энкавэдэшников — сделать концлагерь прибыльным делом: чем заключённые будут просто лес валить, пусть дробят скалы и прокладывают канал, с максимумом ручного труда, раб ничего не стоит, а технику жалко. Здешняя прибыль окупилась тысячами жизней… Монструозное здание гостиницы, теперь используемое десятками различных учреждений (включая очень интересный местный музей, где расскажут и про седую древность, и про ББК), имеет свою легенду. Якобы в Медвежью Гору должен был приехать Сталин, и ему надо было показать размах. Судорожно, круглосуточно (благо белые ночи позволяют) здание строили феноменальными темпами. Построили. А Сталин так и не приехал. Однако же здание стоит до сих пор и, что характерно, ещё не разваливается, так что строили всё-таки не так плохо. Еще один объект — это остатки финского укрепрайона «замок Кархумяки» (Кархумяки — Медведь-гора), построенного в 1942—44 годах. И такой укрепрайон здесь не один, просто Кархумяки — самый доступный. Для любителей военной фортификации здесь настоящее раздолье — бронеколпаки, туннельные казармы, полукапониры и пулемётные огневые точки, траншеи, вырубленные в скалах. Есть даже убежище на сто человек с отличной акустикой, похожее на «бункер Маннергейма» в Хуухканмяках на Ладоге (смотри наше предыдущее путешествие — вокруг Ладоги). Гора была укреплена настолько грамотно, что взять её со стороны озера, откуда и ожидали десанта, было просто невозможно. Однако финны отчего-то не подумали, что русские могут обойти их сзади… Ну а мы тем временем движемся в сторону Великой Губы, откуда отправимся в Кижи. Кстати, ударение в названии острова следует делать на первый слог — вообще в карельском и финском, как и в других финно-угорских языках, ударение фиксированное, за исключением сложносоставных длинных слов, там в каждой части своё ударение. Но не думайте, что мы вот так сразу и ломанёмся в Великую Губу, нигде больше не останавливаясь! Не за этим мы приехали в такую даль, чтобы ничего не видеть. Заонежье — это рай на земле. Грешно его пропустить между колёс и не прочувствовать.

Волшебный и бесплатный шунгит

Если жарко — сразу за посёлком Лавасгуба можно искупаться в озере. Дно здесь песчаное, хотя пляж и узкий. Но рядом шоссе, поэтому это место годится только для быстрого омовения. А в стороне, за станцией Пергуба, есть великолепный заброшенный медный рудник Воронов Бор. И хотя к нему от железной дороги можно подобраться только пешком, но рудник того стоит — там есть множество минералов и металлов необыкновенной красоты, включая даже золото и вторичный малахит, азурит и борнит. Для ребёнка, увлечённого геологией, место просто великолепное. А сопровождающие могут от скуки объесться брусникой — там её просто бешеное количество. Дальше, за долгой дорогой по низким берегам, полям и болотинам, нас ждёт большой посёлок Шуньга. Вернее, штольня на самом въезде в него. Там добывали шунгит — тот самый «волшебный» минерал, которым активно торгуют от Петрозаводска до Питера, от Кижей до Кивача. Какие только свойства ему не приписывают, утверждая, что якобы он инопланетного происхождения! Карельские учёные даже, чтобы проверить слухи об экранирующем свойстве шунгита, построили в посёлке секретную лабораторию, где проводили испытания минерала. Я ночевала в этой ныне заброшенной лаборатории с разрешения учёных и из любопытства — ничто не пригрезилось, контактов с инопланетянами не случилось. Когда-то пластины особого сорта шунгита, аспидного сланца, использовали как карнизы и ступеньки, потом им пытались топить печи — ибо это протоуголь, из первых на земле водорослей, а теперь его норовят раздробить и продать доверчивым туристам как волшебное снадобье от рака, подагры и разжижения мозгов. Единственное достоверное полезное для человеческого здоровья свойство шунгита — это способность чистить воду (как любой уголь). А промышленно в Заонежье шунгит добывают в карьере (мимо поедете — не ошибётесь, всё вокруг аспидно-чёрное) для металлургических присадок. Весь посёлок Толвуя, где находится пристань, куда возят шунгит, густо засыпан чёрным, местные дети плавают между глыбами минерала в местном заливчике. Так вот, в заброшенной штольне на краю Шуньги вы карманы себе набьёте этим волшебным минералом. Правда, местным шунгит уже осточертел: они землю пашут, а он наружу лезет, так что все местные поля и огороды покрыты им. Вот и думайте, стоит ли это втридорога покупать, да ещё некоторые бессовестные торговцы особо доверчивым втюхивают угольную пыль в пакетиках (от обычного каменного угля). В Толвуе хорошо свернуть на Клим-нос — это полуостров, где, правда, запрещено стоять с палаткой и жечь костёр, ибо это особо охраняемая природная территория, но купаться и греть чай на газовой горелке никто не помешает. Вокруг красота и тишина идеальные! Дно песчаное, волнистое, рыбки стаями ходят у берега, белка проскачет по сосне и уронит шишку вам на колени, ёжик пропыхтит за кустами… Разве не чудесно? Во многих деревнях, встреченных на пути и оставшихся в стороне — Космозеро, Кузаранда, Фоймогуба, Типиницы, — сохранились огромные карельские избы, часто в два этажа, с балконом, резьбой и узорами украшенные. Раньше в такой избе насилу помещалась многодетная крестьянская семья, сейчас дачники-горожане пользуются одной-двумя комнатами доставшегося им по наследству или купленного за бесценок старого дома, а остальные просто запирают, свалив туда раритеты — прялки, самовары, зеркала с волнистой поверхностью, сундуки, мебель «под город». К сожалению, такие дома практически невозможно приспособить под современные удобства, вот и стоят они часто заброшенными, да и ремонта требуют немалого и дорогого. Сеновал, куда вёл пандус для лошади с телегой, пустует, балкон готов обрушиться — но даже в таком виде эти дома гораздо красивее безликих коттеджей, порой стоящих рядом. А за деревней Фоймогуба, за озером Путкозером, сохранился настоящий медный рудник, рядом был завод, где делали пушки и ядра во время Северной войны. Завода нет, а в рудник — добро пожаловать. Красоты необыкновенной! Ну а мы тем временем уже приблизились к Великой Губе. Здесь можно нанять плавсредство для посещения Кижей, ибо они тут рядом, а от Петрозаводска было бы намного дальше. И самое главное: можно договориться, чтобы вам показали не только Кижи, но и весь Кижский архипелаг! А ведь там на каждом острове — по раритетной деревне с часовней. Но об этом — в следующей части нашего забега вокруг озера Онего.

Посетите эти места с детьми!

Щелейки — скала над озером, особо охраняемый природный объект. От села Щелейки пешком на скалу

Вепсский музей. Шелтозеро

Порфировый карьер. Кварцитный (возле Шокши)

Музей Онежского тракторного завода (технический). Петрозаводск

Карельский региональный музей. Петрозаводск

Ботанический сад на скалах. Петрозаводск (Соломенное)

Церковь-музей конца XVIII в. Кондопога

Древний вулкан. Гирвас

Заброшенный военный аэродром. Гирвас

Медвежьегорский музей. Медвежьегорск

Кархумяки — финский укрепрайон. Медвежьегорск

Воронов Бор — рудник. Станция Пергуба

Шунгитовая штольня. Шуньга

Медная штольня. Фоймогуба

Где заночевать

С палаткой — где угодно, особенно рекомендуются места:

район Гимреки;

Гирвас — возле Поор-порога или аэродрома;

берега внутренних озёр Заонежья типа Космозера (много рыбацких стоянок, могут быть свободные).

В отеле:

в Петрозаводске несколько отелей разного типа и разной цены;

в Кондопоге — отель и гостевой дом;

в Медвежьегорске — пара отельчиков и гостевые дома;

в Заонежье — некоторое количество гостевых домов и турбаз;

турбазы и гостевые хутора (особенно с рыболовным уклоном) есть по берегу Онеги в достаточном количестве, но вдали от трассы.

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