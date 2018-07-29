Ещё
В Краснодаре проезд по перекрестку Северной и Тургенева откроют на неделю позже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Краснодаре проезд по перекрестку Северной и Тургенева откроют на неделю позже 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
Ограничение движение на перекрестке Северная/Тургенева продлено на одну неделю. Напомним, все работы на оживленном участке должны были завершиться в течение 10 дней, то есть уже 30 июля. Однако ливни отодвинули эту дату еще на семь дней.
Перекресток закрыли для прокладки инженерных коммуникаций и замены главного ливневого коллектора. С ливневкой уже закончили, однако сейчас настелить необходимый дорожный слой в срок невозможно, так как зона производства работ была подтоплена.
В связи с возникшими сложностями перекресток откроют только в 04.00 6 августа, если не случится нового форс-мажора.
За рулем Кубань: последние новости
Пропавший в горах Сочи 13-летний мальчик умер только на пятый день На АЗС могут появиться магазины "Магнит" 50 гаражей принесут в жертву новой аллее в Краснодаре
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военные рассказали свою версию «инцидента с катером»582
У Кобзона заподозрили метастазы66
В США объяснили создание из России врага95
В США оценили новейшую версию Т-8027
В Австралии провоцируют США на «Третью мировую войну»54
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
00:49
В США объяснили создание из России врага
В мире
03:48
«Обманывают откровенно и цинично»
В мире Статьи
03:25
Военные рассказали свою версию «инцидента с катером»
Армия
02:03
На полигоне Алабино проходит«Танковый биатлон»
Армия
30:01
С кондачка не решается: БРИКС решила быть острожной
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение