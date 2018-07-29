В Краснодаре проезд по перекрестку Северной и Тургенева откроют на неделю позже 

Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
Ограничение движение на перекрестке Северная/Тургенева продлено на одну неделю. Напомним, все работы на оживленном участке должны были завершиться в течение 10 дней, то есть уже 30 июля. Однако ливни отодвинули эту дату еще на семь дней.
Перекресток закрыли для прокладки инженерных коммуникаций и замены главного ливневого коллектора. С ливневкой уже закончили, однако сейчас настелить необходимый дорожный слой в срок невозможно, так как зона производства работ была подтоплена.
В связи с возникшими сложностями перекресток откроют только в 04.00 6 августа, если не случится нового форс-мажора.